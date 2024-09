Suspenden a una conocida distribuidora en la capital: ¿cuál fue el motivo?

Sus clientes no podrán acceder a los beneficios de One Shot Plus y Días de Ensueño hasta el 8 de octubre.

23 de septiembre de 2024

El Ministerio de Economía de Catamarca ha realizado una publicación en sus redes sociales donde comunicó que la firma Fiambrissima queda suspendida de los programas Días de Ensueño y One Shot Plus hasta el 6 de octubre. Esta decisión se debe a razones técnicas del sistema operativo que afectan a sus operaciones.

Los consumidores deben tener en cuenta que las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito del Banco Nación en estos locales no recibirán los descuentos correspondientes durante este período.

Se recomienda a los clientes mantenerse informados sobre esta situación y considerar alternativas de pago. Para más detalles, se sugiere visitar la página oficial del Ministerio de Economía.