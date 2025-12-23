Tensión en la zona sur: fue detenido tras amenazar con prender fuego una garrafa

El hombre de 40 años fue reducido por el Grupo GIR-Sur tras un violento episodio en el Pasaje Cristo Rey.

martes, 23 de diciembre de 2025

Un peligroso incidente tuvo lugar en la zona sur de la Capital, donde la intervención de los grupos especiales de la Policía de Catamarca evitó una tragedia. Un hombre de 40 años, de apellido Barros, fue aprehendido tras protagonizar un violento episodio en el que amenazó con provocar una explosión utilizando una garrafa de gas.

Amenaza de explosión y resistencia

El hecho ocurrió en un domicilio del Pasaje Cristo Rey al 1.100. Tras un llamado de alerta al Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur) se desplazaron rápidamente al lugar. Al arribar, se encontraron con un sujeto en estado de extrema agresividad.

Según el informe policial, Barros increpó a los uniformados y amenazó con prender fuego una garrafa de gas de 10 kg que tenía en su poder, lo que representaba un riesgo inminente tanto para los efectivos como para los vecinos de la zona.

Secuestro de elementos y disposición judicial

Tras maniobras de persuasión y reducción, los policías lograron controlar la situación y procedieron al secuestro de:

Una garrafa de gas de 10 kg.

Un arma blanca.

Un encendedor.

El aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Décima, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Las autoridades judiciales ya impartieron las directivas correspondientes para avanzar con la causa por amenazas y resistencia a la autoridad.