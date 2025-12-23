General

Alerta por tormentas para Navidad: Recomendaciones de seguridad para los festejos al aire libre

Dic 23, 2025

Ante la probabilidad de precipitaciones, ráfagas intensas y actividad eléctrica, es fundamental anticiparse para evitar accidentes domésticos.

martes, 23 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional ha puesto bajo alerta amarilla a gran parte de Catamarca para este 24 de diciembre y 25 de diciembre, advirtiendo que la inestabilidad climática coincidirá precisamente con el horario de la cena y el brindis de Nochebuena. El fenómeno no solo incluye lluvia, sino también intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y la caída ocasional de granizo, factores que representan un riesgo directo para quienes decidan armar sus mesas en patios o jardines.

Si tenés planeado armar la mesa navideña en el patio, jardín o terraza, tené en cuenta los siguientes consejos de seguridad:

  • Plan B listo: Dada la alta probabilidad de tormentas durante la noche del 24, asegurate de tener un espacio techado preparado para trasladar la mesa rápidamente en caso de que comience a llover.
  • Asegurá objetos voladores: Las ráfagas de 70 km/h pueden convertir manteles, sombrillas, gazebos y decoraciones navideñas en proyectiles. Sujetalos firmemente o retiralos antes del inicio de la cena.
  • Ojo con la electricidad: Evitá el uso de guirnaldas de luces o alargadores (prolongadores) que queden expuestos a la humedad del césped o a posibles charcos. Ante la presencia de rayos, lo más seguro es desconectar los artefactos eléctricos exteriores.
  • Cuidado con la vajilla: En zonas con alerta por granizo, se recomienda evitar el uso de cristalería costosa al aire libre y estar atentos para resguardar la comida ante el primer indicio de precipitación sólida.
  • Protección de mascotas: Las tormentas y la pirotecnia suelen estresar a los animales. Asegurate de que tengan un lugar seguro y cerrado donde refugiarse, evitando que queden atados a la intemperie.
  • Evitá traslados innecesarios: Si la tormenta se desata con intensidad durante la madrugada, lo ideal es permanecer en el lugar de festejo hasta que las condiciones mejoren, evitando conducir por calles que puedan anegarse rápidamente.

