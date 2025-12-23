Más de 100 escrituras para familias de Capital y el interior

martes, 23 de diciembre de 2025

El gobernador Raúl Jalil encabezó este lunes por la tarde la entrega de 105 escrituras a familias de distintos barrios de la ciudad Capital y del interior provincial, en el marco de las políticas de regularización dominial que impulsa el Gobierno de Catamarca para garantizar seguridad jurídica y ampliar derechos.



El acto se realizó con la participación del director ejecutivo de ARCAT, Pedro Monferrán, y de la escribana general de Gobierno, María Belén Saadi Brizuela. Las escrituras fueron otorgadas a vecinos de los barrios 120 Viviendas Norte, Santa Marta y Calera del Sauce, además de beneficiarios que accedieron al título de propiedad a través de la Ley Pierri, provenientes de Valle Viejo, Paclín, Santa Rosa, Ancasti y El Alto.





En su discurso, el Gobernador destacó el valor social y legal de la escritura pública y el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado. “La escritura tiene un valor muy importante porque permite tener una propiedad sin conflictos y con plena seguridad jurídica”, remarcó Jalil, subrayando que contar con el título de propiedad amplía derechos y genera nuevas oportunidades para las familias.



Por su parte, Monferrán señaló que el sistema implementado permite llegar a toda la provincia y consolidar un proceso sostenido de ordenamiento territorial. “Ya llevamos alrededor de 1.600 escrituras entregadas, lo que representa un avance muy importante en el ordenamiento del tráfico inmobiliario provincial”, indicó, y agregó que “pensar la vivienda como una política de Estado fortalece el tejido social y brinda tranquilidad a las próximas generaciones”.



En la misma línea, la escribana Saadi puso en valor el compromiso de los vecinos y el alcance territorial del programa. “Esto es posible gracias a la paciencia y al trabajo de cada familia, que aportó la documentación necesaria para cumplir el sueño de tener el título de propiedad. No es un simple trámite: es la garantía de poder defender su vivienda y dejar la situación regularizada para sus hijos”, afirmó.



La emoción de los beneficiarios también estuvo presente durante la jornada. María, vecina del barrio 120 Viviendas Norte, expresó que “tener la escritura en la mano es una tranquilidad enorme, porque ahora sabemos que la casa es nuestra y queda para nuestros hijos”. En tanto, Alan, beneficiario de la Ley Pierri de El Alto, sostuvo: “Hoy podemos pensar en el futuro sin preocupaciones”.