Paclín: intentó deshacerse de la droga tirándola a la basura, pero la perra policía la atrapó

La mujer viajaba en un micro de larga distancia y había ocultado más de dos kilos de marihuana entre una mochila y un tacho de residuos. El olfato de “Lía” fue la clave para descubrirla.

martes, 23 de diciembre de 2025

En las últimas horas, lo que parecía un viaje más en un colectivo de larga distancia terminó de la peor manera para una mujer de 40 años, que intentó deshacerse de la droga que transportaba arrojándola al baño del micro, sin imaginar que el olfato de una perra antinarcóticos iba a dejar al descubierto toda la maniobra.

El episodio ocurrió durante un control vehicular de rutina sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del puesto de control de La Viña, en el departamento Paclín, donde efectivos de la División Canes Antinarcóticos de la Policía de Catamarca inspeccionaban colectivos y vehículos particulares.

Durante la revisión del micro, “Lía”, una perra entrenada para la detección de estupefacientes, marcó de manera insistente una mochila y un tacho de residuos ubicados dentro del baño del colectivo, un detalle que rápidamente llamó la atención de los uniformados.

Al inspeccionar esos elementos, los policías encontraron cuatro paquetes envueltos en plástico y cinta de embalar, cuidadosamente ocultos. La prueba de campo confirmó lo que se sospechaba: se trataba de marihuana, con un peso total aproximado de 2,295 kilos, una cantidad significativa para el tráfico ilegal de drogas.

Según se informó, además de la sustancia, los efectivos secuestraron un teléfono celular, que será analizado en el marco de la investigación judicial para determinar posibles contactos o conexiones vinculadas al traslado de la droga.

Con la evidencia reunida, los policías procedieron a la detención de la mujer, quien quedó a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las medidas correspondientes.