Trabajadores no médicos del Hospital San Juan intensifican la protesta ante la falta de respuestas: qué piden

Kinesiólogos, enfermeros, técnicos en hemoterapia, psicólogos y personal administrativo vienen reclamando la equiparación salarial que se les adeuda. Aseguran que cumplen guardias mucho más extensas que el personal que más cobra. “Queremos que se valore nuestro trabajo”.

5 de septiembre de 2023

Un masivo grupo de trabajadores del Hospital San Juan realizó una marcha desde el edificio hasta el centro de la ciudad, en reclamo de equiparación salarial. Este reclamo lleva más de un mes sin ningún tipo de respuestas por parte del Gobierno de la Provincia.

Para entender este conflicto

A fines del año pasado y tras 8 meses de protesta, el Gobierno acordó con los sectores de la sanidad una serie de aumentos que no dejaron conformes a la masa de trabajadores.

Por entonces, se subdividieron las categorías clásicas de la carrera sanitaria, que agrupa a los trabajadores en A, B, C y D en otras más específicas como “críticos” y “no críticos”. Se otorgó incremento a estas últimas categorías, pero no así a los escalafones de las categorías B, C y D.

Los trabajadores aseguran que el reclamo no desmerece el aumento que recibió el personal médico de Categoría A, pero insisten en que se respete el principio de universalidad y equidad. Lo que más molesta a los profesionales –particularmente a los enfermeros- es la diferencia de percepción de honorarios por las horas de guardia.

“Se siguen haciendo fragmentaciones en el equipo de salud, donde se negocian acuerdos salariales ilegales y sectoriales. Todas las partes del equipo de salud somos necesarios. Si no se ve respaldada en el recurso humano, el servicio se ve debilitado. Queremos que se valore nuestro trabajo”, expresó uno de los enfermeros a TVeo Noticias.

“El Hospital está mayormente compuesto por los escalafones más bajos, las categorías B, C y D son los que dan permanencia y continuidad en el servicio de salud”, concluyó.