Tras el ataque a Cristina Kirchner denuncian a ex candidato a concejal que había pedido fusilar a la vicepresidenta

Román Gutiérrez había lanzado insultos contra la ex presidenta y sus seguidores días antes antes del atentado en Recoleta. La presentación judicial fue encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

6 de Septiembre 2022·12:3hs.

Román Gutiérrez fue candidato a concejal de Pergamino por Juntos por el Cambio en las elecciones de 2021.

A menos de una semana del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, denunció penalmente a Román Gutiérrez, productor agropecuario y ex candidato a concejal de Pergamino, por publicar un video en el que llamó a “fusilar” a la vicepresidenta y sus seguidores.

Gutiérrez había publicado días atrás el video en su cuenta de Twitter, donde cuestionaba una marcha en apoyo a Cristina Kirchner y aseguraba: “Ahí los tienen a los negros planeros hijos de mil p…”. Y luego continuaba con un mensaje violento: “Hay que fusilarla a ella y a todos estos hijos de mil p…también. Cuatro punteros y algún concejal, impresentables”.

“Ya van morir todos”, cerraba Gutiérrez en el video, que ya no puede verse en sus redes sociales. Las imágenes difundidas por el productor y ex candidato a concejal de Juntos por el Cambio fueron previas al atentado del último jueves contra la vicepresidenta en la puerta de su domicilio, en el barrio de Recoleta, cuando el brasileño Fernando Sabag Montiel le gatilló un arma en la cabeza y la bala no salió.

“Este tipo de mensajes de odio los que ponen a la vicepresidenta en el lugar de ‘odiada’, a quien en este caso hay que ‘fusilar’”, sostiene la denuncia presentada por Pietragalla Corti, que recayó en el juzgado federal número siete, a cargo del magistrado Sebastián Casanello.

“No puede pasarse por alto que estas expresiones fueron vertidas en las redes sociales por una figura pública, que se desempeña como Concejal Suplente en el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino por Juntos por el Cambio desde diciembre de 2021 y es un activo impulsor de protestas contra las medidas económicas del actual gobierno”, subraya la presentación.

En la denuncia penal, la Secretaría de Derechos Humanos advierte que este tipo de expresiones están prohibidas por el artículo 209 del Código Penal, que establece: “El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41”.

Román Gutiérrez, un dirigente crítico del gobierno

En abril de 2021, el ex candidato a concejal se había presentado como impulsor del movimiento Productores Autoconvocados en la zona noreste de Buenos Aires, con duros cuestionamientos al gobierno nacional. “El señor Presidente, como el ministro de Agricultura y el ministro de Economía, quieren seguir apretando al campo. No sé qué quieren, quieren que desaparezcan todos los productores”, aseguró en aquel momento.

“Si necesitan recaudar, ¿por qué no echan un poco de asesores, achican el gasto público, dejan de comprar pelotudeces y de mantener vagos? Con eso nos sobraría”, aseveró Gutiérrez en un video que también se volvió viral.