Un joven fue arrestado tras provocar un incendio en una vivienda

El siniestro fue sofocado por Bomberos y Defensa Civil. La Policía detuvo a un sospechoso de 27 años en las inmediaciones del lugar.

domingo, 3 de mayo de 2026

Anoche, alrededor de las 20:00, efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta acudieron al barrio La Paz, en esa ciudad del departamento homónimo, tras un requerimiento del SAE-911 que alertaba sobre un incendio en una vivienda.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que, por causas que aún son materia de investigación, el foco ígneo se habría originado en una de las habitaciones del inmueble. Personal de Bomberos Voluntarios, junto a Defensa Civil, trabajó intensamente para sofocar las llamas, que provocaron daños materiales totales en la morada.

Horas más tarde, en inmediaciones del lugar del hecho, efectivos del Grupo Infantería Tinogasta (GIT) procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Casas, de 27 años, señalado como el presunto autor del incendio. Durante el procedimiento, los policías también secuestraron una motocicleta de 110 cc. en la que el sospechoso se trasladaba.

El inmueble afectado sería propiedad de un hombre mayor de edad. El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las directivas a seguir en el marco de la causa.