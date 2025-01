Un joven se resistió al robo de su teléfono celular y fue apuñalado

Cobarde ataque al trabajador, que hizo la denuncia.

lunes, 27 de enero de 2025

Un joven de 26 años resultó con una herida punzocortante en el antebrazo izquierdo al resistirse al robo de su teléfono celular.

El ilícito fue perpetrado por un sujeto, quien luego de apoderarse del móvil escapó con la mujer que acompañaba a la víctima en su automóvil.

El personal del SAME asistió al joven herido en el lugar, pero no lo trasladó al hospital. Horas después, la víctima llegó a urgencias en un vehículo particular.

Fuentes policiales y judiciales informaron que a las 05.30 de la mañana, un llamado solicitó la presencia del móvil policial para calle Farias y Francia, donde había una persona herida de arma blanca.

En el lugar los policías encontraron a un joven, quien dijo llamarse Facundo Mariano Murer, de 26 años, y tenía en su antebrazo izquierdo una lesión punzocortante.

El muchacho, les contó, mientras convocaban al móvil del SAME, que desde horas tempranas había estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a una mujer, quien le dijo llamarse Carla Elizondo, en el interior de su automóvil VW Bora, color negro.

Momentos antes de que ellos llegaran, un sujeto se acercó al vehículo con el que inició una discusión por motivos que no trascendieron, y le robó el teléfono celular Iphone 13 modelo Pro Max, color dorado, provocándole un corte con un elemento punzocortante en el antebrazo izquierdo para luego darse a la fuga.

En el medio del forcejeo en el que resultó herido, la mujer que lo acompañaba descendió del rodado y escapó junto al delincuente.

Murer, siempre según su relato, salió en persecución en su automóvil llegando al domicilio del supuesto arrebatador, en Calle Farias Tayre y Calle Francia, pero no logró la aprehensión privada.

Búsqueda

Mientras Murer era asistido por el personal del SAME, la patrulla salió en búsqueda de la pareja sindicada, pero no pudieron localizarlos.

Seguidamente, el personal del SAME que asistió al herido le realizaron las curaciones en el antebrazo, disponiendo que no era necesario el traslado al nosocomio.

Sin embargo, cerca de las siete de la mañana, arribó a urgencias del Hospital San Juan Bautista un automóvil particular en el que trasladaban a Murer para una mejor atención.

La denuncia fue realizada más tarde por el damnificado en la Unidad Judicial N°8 siendo informado de los pormenores del procedimiento el fiscal en feria del distrito norte.