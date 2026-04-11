Un policía le salvó la vida a un bebé de un mes en Valle Viejo

El oficial Héctor Véliz actuó de urgencia ante una broncoaspiración y logró reanimar al pequeño.

sábado, 11 de abril de 2026

Un dramático episodio ocurrido durante la madrugada terminó con un final alentador gracias a la rápida intervención policial en Valle Viejo, donde un oficial logró salvar la vida de un bebé de tan solo un mes.

El hecho se registró alrededor de la 01:10, cuando una pareja llegó desesperada a la base del Grupo de Infantería de Zona Norte, en la localidad de San Isidro, con su hijo en brazos, solicitando ayuda urgente debido a que el pequeño se habría broncoaspirado.

Ante la situación, el Oficial Inspector Héctor Iván Véliz tomó al bebé y advirtió que presentaba signos de obstrucción en las vías respiratorias y escasa respuesta vital. De inmediato, le practicó maniobras de primeros auxilios para desobstruir las vías aéreas, logrando que el niño reaccionara.

Posteriormente, el efectivo trasladó al bebé de urgencia al Hospital de Villa Dolores, donde continuaron con la asistencia médica. Gracias a la rápida acción, el pequeño fue estabilizado durante el traslado.

Más tarde, profesionales de la salud dispusieron su derivación al Hospital de Niños Eva Perón, donde permanece internado en observación y fuera de peligro.

La intervención oportuna del efectivo fue clave para salvar la vida del menor, en un hecho que destaca la importancia de la capacitación en primeros auxilios ante situaciones de emergencia.