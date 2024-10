UTA definirá el viernes si adhiere a la huelga del transporte convocada para el 30 de octubre

Pese a que la Mesa Nacional del Transporte ya lo había descartado al gremio, el titular de la misma abrió la posibilidad. ¿Cómo será la situación en Catamarca?

miércoles, 23 de octubre de 2024

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, dejó abierta la posibilidad de que los colectiveros se adhieran al paro nacional convocado para el 30 de octubre, aunque aclaró que la decisión se tomará el próximo viernes y dependerá del avance en las negociaciones salariales del sector.

“No dijimos ni que sí ni que no”, afirmó Fernández en declaraciones a El Destape sobre la medida de fuerza nacional fue confirmada por la Mesa Nacional del Transporte, que lideran los camioneros Hugo y Pablo Moyano junto a ex rivales gremiales.

Roberto Fernández, titular de UTA.

Los dirigentes sindicales del transporte ya daban por descontada la ausencia de la UTA en la huelga. Durante las últimas reuniones, los representantes de UTA se ausentaron de los preparativos del paro y se concentraron en la negociación salarial, que no ha registrado incrementos desde agosto.

Según explicó Fernández, el gremio está actualmente en una conciliación obligatoria, la cual vence el 28 de octubre, lo que permitiría a los colectiveros plegarse al cese de actividades. Y si bien dijo que “en ningún momento dijimos que no íbamos a hacer la medida” prevista para el miércoles que viene, aclaró su escala de prioridades: “Primero están los nuestros”.

Fernández detalló que la paritaria enfrenta complicaciones debido a los subsidios que el sector empleador recibe para mantener las tarifas de los servicios de transporte. “El Gobierno reconoce que hay deuda y no le encontramos solución a los reclamos”, manifestó.