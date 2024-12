Villarrruel: «El kirchnerismo fue la tragedia más grande en la historia»

jueves, 5 de diciembre de 2024

La vice presidenta de la Cámara, Victoria Villaruel, público en sus redes sociales, en respuesta a la decisión que tomó la Corte de justicia de llevar a juicio a Cristina Kirchner por el pacto con Irán denunciado por Nisman.

Donde expuso que «Toda mi vida luché por las víctimas del terrorismo y que se haya pactado la sangre inocente derramada en nuestro suelo entre gallos y medianoches, no es otra cosa que una infame traición a la Patria. Es hora que los culpables rindan cuentas en la justicia por la memoria de los que no están y la paz de sus familias. El kirchnerismo fue la tragedia más grande en la historia Argentina y a su jefa ya se le está cayendo la careta (no así su cara que es de amianto)», expresó la Villaruel.