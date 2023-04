“A papá lo torturaron, lo tuvieron de rodillas y lo interrogaron, acá hay encubrimiento”

Los hijos de Juan Carlos Rojas mostraron públicamente fotografías de cómo fue hallado el cuerpo del ex ministro. “Y nos quisieron hacer creer que era muerte natural. Acá hay un claro encubrimiento y queremos saber quiénes y por qué”, dijo el abogado.

A cuatro meses del crimen de Juan Carlos Rojas, los tres hijos de la víctima y el abogado Iván Sarquís convocaron a los medios de prensa para exponer su descontento con la investigación.

Fernando y Natalia Rojas mostraron las fotos extremadamente sensibles que se encuentran en el expediente del cuerpo del secretario general de UTHGRA en la que se observan los claros signos de violencia. Contaron también, que la segunda autopsia reveló que al hombre lo tuvieron de rodillas, le reventaron un ojo y le partieron el cráneo. Acusaron que a pesar de esto, les entregaron el cuerpo diciendo que se había tratado de “una muerte natural”.

Tras la lectura de la carta, el abogado de la familia, Iván Sarquís, tomó la palabra y aseguró que esta decisión de hacer públicas las fotografías tan explícitas es para “desenmascarar” el encubrimiento que hubo en la causa desde el primer momento.

“Con esto queremos dejar en claro que estamos ante un encubrimiento de homicidio de quien en vida fuera el Ministro de Desarrollo Social, Secretario General y del Presidente del Partido Tercera Posición, en una situación de absoluta gravedad institucional y que desgraciadamente la familia, luego de discutirlo largamente, ha tomado la decisión de no callar más y demostrar cuáles son los fundamentos de la incomodidad y del pedido ciego de justicia y que se descubra quiénes son los que han pergeñado el homicidio y que han asesinado a su papá”, indicó Sarquís.

“Nos ocultaron la verdad”, dijo Natalia. Y aunque no dijeron nombres, tildaron a los encargados de la investigación de “encubridores, cómplices y mentirosos”.

La carta

Nosotros, los hijos del ministro de Desarrollo Social de Catamarca y secretario general de UTHGRA Seccional Catamarca, hemos convocado a la prensa para poner en evidencia todo lo que está pasando. La manera maliciosa y falaz que pretende ocultar la verdad de la muerte de nuestro padre.

A la familia, la Justicia nos mintió, como al pueblo catamarqueño también. A la familia se le dijo que (Rojas) murió de una caída, que murió solo, que no había violencia en las cosas, que no faltaba nada, que se había ido en paz.

A la familia se le dijo que al ministro ‘la muerte lo visitó pacífica’, que lo sucedido ‘es parte de la vida’, que se fue solo y nos entregaron un cajón cerrado.

Nos impusieron el secreto de sumario, nos ocultaron la verdad, pero todo sale a la luz.

Ahora sabemos que papá no se cayó, que no se desmayó, no tuvo un infarto: papá fue brutalmente golpeado. Lo tuvieron de rodillas, le reventaron el rostro, la boca, le reventaron un ojo, lo tuvieron de rodillas y así lo ultimaron, rompiéndole la base del cráneo.

Le hicieron una abertura de extremo a extremo, lo arrastraron y lo tiraron en el patio. Lo que los asesinaron, limpiaron la escena. Lo rompieron todo (a Rojas) y lo dejaron tirado.

Luego llegó la policía, llegó el cuerpo forense y la Fiscalía. Y esto fue lo que encontraron (Fernando muestra las fotografías). Y dijeron que estaban ante una muerte natural. Y es mentira. ¡Es mentira! Vergüenza debería darles mentirle a la familia así. Encubridores, cómplices, mentirosos.

Ahora se sabe que papá lo tuvieron de rodillas. De rodillas lo golpearon y de rodillas lo asesinaron. Nadie escuchó nada. Nadie vio nada. Pero el cuerpo de papá grita por justicia.

Estas son las pruebas del encubrimiento. Ahora entendemos por qué tanta improlijidad, por qué tanto apuro en darnos el cuerpo, por qué hicieron todo tan mal.

Queremos que la justicia rinda cuentas de semejante maniobra. Queremos que los involucrados estén presos. Si la justicia los va a encubrir y proteger, no nos importa. Nosotros no nos vamos a quedar callados. El pueblo tiene que saber, y en Catamarca tiene que haber justicia.

Causa

Al día de la fecha, la única sospechosa e imputada de la causa, Silvina Nieva fue puesta en libertad, tras no presentar pruebas fehacientes en contra de ella.

Se trata de una causa polémica en Catamarca, no solo por las funciones que cumplía Rojas en el Gabinete del Ejecutivo provincial, sino porque el fiscal a cargo de la causa Laureano Palacios fue apartado tras “negligencias procedimentales”.

Durante el fin de semana se tomó declaraciones a el exjefe de la Policía Ángel Agüero, el actual jefe Ulises Córdoba, el jefe de la División Criminalística y al responsable del Laboratorio de la Policía Judicial.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, presentó el pedido para que la autoricen a presentar su declaración por escrito.