Tragedia en Australia: murió una joven argentina tras el vuelco de un micro

Serena Andreatta, de 26 años y oriunda de Rosario, falleció luego del accidente ocurrido en una ruta de Queensland. Hay más de 29 pasajeros heridos.

domingo, 17 de mayo de 2026

Una joven argentina murió tras el vuelco de un micro ocurrido en el noreste de Australia, en un accidente que además dejó decenas de heridos y es investigado por las autoridades locales.

La víctima fue identificada como Serena Andreatta, oriunda de Rosario, quien era la única fallecida del siniestro.

El hecho se produjo el jueves por la tarde cuando un colectivo de la empresa FlixBus realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach. Por causas que aún se investigan, el vehículo volcó sobre la autopista Bruce Highway, cerca de la localidad de Gumlu, en el estado de Queensland.

Tras el accidente, Andreatta fue trasladada a un hospital, pero falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas. En el micro viajaban otras 29 personas, en su mayoría turistas extranjeros, varios de los cuales resultaron heridos y permanecen internados en distintos centros de salud.

El operativo de emergencia incluyó ambulancias, helicópteros sanitarios y equipos especializados que trabajaron durante varias horas en la zona del siniestro.

Según trascendió, Serena Andreatta había llegado a Australia en abril de este año, luego de recorrer distintos países de Europa y Asia. Familiares y allegados describieron el viaje como “el viaje de su vida”.

El micro era conducido por un hombre de 70 años, quien sufrió heridas leves. Las pruebas de alcohol y drogas dieron negativas, mientras que las autoridades continúan investigando las causas que provocaron el vuelco del vehículo.