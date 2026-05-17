Un joven de 21 años fue detenido tras intentar robar una mochila

domingo, 17 de mayo de 2026

Un joven de 21 años fue aprehendido antenoche en la zona céntrica de la Capital luego de intentar arrebatarle las pertenencias a un hombre. El rápido despliegue de los efectivos policiales que patrullaban la zona permitió interceptar al sospechoso a los pocos metros del lugar del hecho y ponerlo a disposición de la Justicia de distrito.

Según fuentes policiales, el procedimiento se registró alrededor de las 20.30, en la intersección de las calles Mate de Luna y Salta. En ese punto, numerarios del Comando de Operaciones Preventivas (COP) realizaban recorridos de control preventivo cuando fueron interceptados por un hombre mayor de edad.

El damnificado manifestó ante los agentes que, momentos antes, un sujeto lo había abordado con intenciones de sustraer una mochila de su propiedad mediante la modalidad de arrebato, dándose a la fuga a pie tras frustrarse el ilícito.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por la víctima, los uniformados iniciaron un operativo cerrojo por las inmediaciones. A los pocos metros del sector, el personal del COP logró localizar, identificar y aprehender al presunto autor del hecho, un joven de apellido Vera (21).

Tras el arresto, el implicado fue trasladado y alojado en la sede de la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del distrito este, desde donde se impartieron las directivas procesales a seguir.