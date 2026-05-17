La Justicia citó a “Chiqui” Tapia por el operativo que permitió liberar a Nahuel Gallo

El fiscal federal Carlos Stornelli busca determinar cuál fue el rol de la Asociación del Fútbol Argentino en el regreso del gendarme detenido durante 448 días en Venezuela.

domingo, 17 de mayo de 2026

La Justicia federal convocó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, para que explique la participación de la entidad en el operativo que derivó en la liberación y regreso al país del gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció detenido durante 448 días en Venezuela.

El pedido fue realizado por el fiscal federal Carlos Stornelli en el marco de la investigación judicial vinculada al caso y luego de que el propio Gallo declarara ante la Justicia sobre su cautiverio y las presuntas torturas sufridas durante su detención.

Según trascendió, el objetivo de la citación es que Tapia detalle los “pormenores” de la intervención de la AFA en las gestiones que permitieron concretar la liberación del gendarme argentino.

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con una videollamada que, de acuerdo a la versión oficial, Tapia habría realizado a Gallo minutos antes de abordar el avión privado que lo trasladó desde Venezuela hacia Argentina.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había explicado previamente que ese contacto fue clave para que el gendarme confirmara que efectivamente se trataba de un operativo coordinado por la AFA, ya que había sido trasladado con el rostro cubierto desde la cárcel de El Rodeo I.

Además, la funcionaria reconoció públicamente que el fútbol funcionó como un canal útil de negociación, aunque cuestionó el modo en que posteriormente se difundió el protagonismo de la entidad deportiva.

Por otra parte, Nahuel Gallo declaró ante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Stornelli en una audiencia virtual que se extendió por más de tres horas, donde aportó detalles sobre su detención y denunció presuntas torturas físicas y psicológicas.

Según trascendió, el gendarme aseguró que recién comprendió que regresaba a la Argentina cuando se encontró con dirigentes de la AFA dentro del vuelo que lo trasladó al país.

Hasta el momento, la Justicia no informó la fecha en la que deberá presentarse Claudio “Chiqui” Tapia, aunque la convocatoria abre una nueva etapa en la investigación sobre las negociaciones y gestiones realizadas para concretar la liberación del gendarme argentino.