Aberrante: habría vendido a su hijo de cuatro años

La justicia investiga a una mujer y a una pareja de Córdoba por el delito de “Trata de personas”.

martes, 14 de marzo de 2023

Un grave hecho de Trata de personas es investigado por la justicia de Catamarca ya que se conoció que días atrás una mujer habría vendido a su propio hijo de cuatro años a una pareja oriunda de Córdoba. La policía rescató al menor y lo puso en resguardo de las autoridades correspondientes.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 21.30, efectivos de la División Trata de Personas montaron un operativo en la zona de la localidad de Colonia del Valle para intentar ubicar a la víctima.

Las mismas fuentes confirmaron que la criatura fue encontrada en una finca y que la misma estaba al cuidado de un adolescente de 17 años, quien a su vez trabajaba para la pareja de turistas que habrían abonado una suma de dinero a cambio del pequeño.

De inmediato se activó el protocolo del sistema de protección de Niños, Niñas y Adolescentes, mientras que en cuanto a la madre del pequeño, esta quedó demorada en su domicilio con custodia policial.

En relación a la pareja de Córdoba que habría comprado al menor, al momento de operativo, presuntamente no se encontraba en el domicilio allanado. Este dato habría sido aportado por el adolescente que se encontraba en el lugar.

Supuestamente, el jovencito manifestó a los investigadores que la pareja en cuestión habría sufrido una ruptura amorosa días atrás y que desde ese episodio no sabía que el hombre habría regresado a la provincia de Córdoba, mientras que la mujer se quedó en Capayán junto con el pequeño pero, no regresó al domicilio.

Por su parte, el monto de dinero que esta pareja habría abonado para adquirir al niño de cuatro años, es materia de investigación.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Trata de Personas y de la Comisaría de Chumbicha para labrar las actuaciones de rigor bajo las directivas de la fiscalía en turno, quien podría derivar el caso a la justicia federal ya que se trataría del delito de “Trata de Personas”.