Actualización Importante sobre el Subsidio para Celíacos y Acceso a Medicamentos para Jubilados

sábado, 12 de abril de 2025

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ha incorporado a los celíacos en su lista de trámites necesarios para acceder al subsidio congelado destinado a la compra de harinas y premezclas libres de gluten, así como para la obtención de medicamentos gratuitos en abril de 2025. Este subsidio, crucial para los jubilados, representa un 20% de la población y ahora incluye la elaboración de 17 trámites que deben justificarse, ya sea en línea o en persona.

A pesar de que los subsidios por razones sociales han sido una norma en el pasado, ahora son la excepción y están destinados únicamente a aquellos afiliados que demuestren no poder cubrir el costo de sus medicamentos ambulatorios con descuento. Sin embargo, el acceso a la plataforma en línea representa un desafío considerable para el 36,1% de los adultos mayores de 65 años que no utilizan Internet, el 81% que no sabe manejar una computadora y el 21% que solo realiza funciones básicas en su teléfono celular, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Además, un 40% de los ancianos enfrenta dificultades para desplazarse a los centros de atención, ya que padecen algún tipo de discapacidad que afecta su movilidad.

Para abordar este problema, PAMI podría implementar un programa de cruce de datos que permita identificar de manera más efectiva a aquellos que no cumplen con los requisitos para acceder a los subsidios. Este proceso podría excluir a afiliados con cobertura médica privada, aquellos con ingresos que superen ciertos umbrales o poseedores de bienes como vehículos recientes o propiedades múltiples.

Subsidio Económico por Celiaquía

El subsidio económico destinado a quienes padecen celiaquía se mantendrá sin cambios en abril de 2025, continuando en $38,154.60. Los solicitantes deberán presentar documentación médica que respalde su diagnóstico, incluyendo análisis serológicos y biopsias.

Además, PAMI ha comunicado la entrega de una ayuda económica destinada a jubilados, pensionados, personas mayores de 70 años sin jubilación y excombatientes de la Guerra de las Malvinas en este mes.

Acceso a Medicamentos

La burocracia actual dificulta el acceso completo a la cobertura de medicamentos ambulatorios. Los afiliados pueden solicitar virtualmente hasta cuatro medicamentos con un 100% de cobertura por razones sociales, aunque deben presentarse en persona para obtener más de cuatro. Si el costo de los medicamentos es igual o mayor al 15% de sus ingresos, pueden solicitar la cobertura total a través de un mecanismo especial, que incluye la presentación de un informe social y revalidación médica.

Los veteranos de guerra tienen un tratamiento distinto respecto a estos requisitos, pero también deberán seguir el proceso de solicitud correspondiente. La cobertura del 100% para medicamentos oncológicos requerirá receta electrónica del especialista, junto con la documentación necesaria.

PAMI continúa trabajando para garantizar el acceso a la salud de sus afiliados, aunque los desafíos en la burocracia y el acceso a la tecnología siguen generando obstáculos significativos para los adultos mayores.