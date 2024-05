Afirman que los casos de influenza que se dieron en Catamarca son de tipo A

Di Giovanni dijo que resta ver de que subtipo son las muestras enviadas al Malbrán.

La referente de Vigilancia Epidemiológica en la provincia, doctora Verónica Di Giovanni explicó que el virus influenza, responsable de la gripe tiene dos tipos principales y señaló que hay muestras que están siendo analizadas para determinar los subtipos específicos. Además, dijo que la circulación del virus es común en épocas invernales por lo que hay que tener presente las medidas preventivas.

En ese sentido, Di Giovanni comentó que “el virus influenza tiene dos principales tipos que son la influenza A y la influenza B, dentro de la influenza A hay varios subtipos, lo que a gente conoce como gripe A es la famosa gripe pandémica del año 2009, la famosa gripe aviar que se llamaba H1 N1”.

“Entonces aclarar que si bien tuvimos casos de influenza A en Catamarca todavía no estamos en conocimiento porque esas muestras para subtipificarse se deben derivar al ANLIS Malbrán en Buenos Aires, se hicieron las derivaciones, pero lleva su tiempo para saber si se trata de H1 N1, de este anterior virus pandémico o de H3 N2 o algún otro tipo diferente de influenza A”, afirmó en diálogo con Radio Valle Viejo.

En esa línea, agregó que “lo cierto es que hasta ahora todos los casos de influenza que hemos tenido en Catamarca, que han sido en estas últimas dos semanas nos han dado como de tipo A, no sabemos aún si es la famosa gripe A, digo famosa porque fue la pandemia anterior que todo el mundo recuerda o si es la otra que es la estacional, común”.

“De todas formas, no hay demasiadas variaciones, el virus influenza no importa si es A, B, siempre da aproximadamente los mismos síntomas, que son fiebre alta, dolor de cuerpo generalizado, dolor de garganta, congestión, tos, decaimiento y la complicación más frecuente puede llegar a ser la neumonía. Esa es la evolución de cualquier virus de influenza”, indicó.

Además, añadió que “para llevar tranquilidad a la población circulación de virus de influenza es algo que es común y habitual en las épocas invernales por eso justamente la campaña de prevención y de inmunización para los grupos de riesgo comienza en el mes de marzo”.

“Entonces era esperable, a parte por lo que nosotros veníamos viendo desde el hemisferio norte que era lo que había pasado durante los meses de enero, que generalmente eso se replica luego en el hemisferio sur. Veíamos que hubo una tendencia al aumento de la circulación no solo de influenza, sino también de los otros virus respiratorios, el sincicial respiratorio y también de Covid que pasó a ser uno más dentro de lo que son los virus respiratorios”, aseguró.

Medidas preventivas

En cuanto a las medidas preventivas, Di Giovanni señaló que “confío en que algo bueno nos haya dejado la pandemia de Covid que sea haber internalizado ciertas medidas y volver a tener en cuenta esas medidas de prevención, que si recordamos mientras estuvimos en la pandemia de Covid no circuló ningún otro virus respiratorio y tuvimos dos años en los cuales nos olvidamos del resto de los virus”.

“Esto tiene que ver entre otras cosas porque se siguieron a rajatabla las medidas preventivas, sumado obviamente al aislamiento que obviamente no está contemplado hoy y esos protocolos que se siguieron son primero el lavado de manos frecuente, si estoy en la calle utilizar alcohol en gel, estornudar en el pliegue del codo, ventilar los ambientes porque justamente lo que favorece la multiplicación de los virus respiratorios tiene que ver con que todo el mundo se encierra”, detalló.

Sobre lo mismo agregó que “además, es fundamental la responsabilidad individual de cada persona, si estoy con síntomas respiratorios no concurro a mis actividades habituales, no voy a trabajar, no mando a mi hijo a la escuela con fiebre y en los primeros días de una afección viral respiratoria y si la persona tiene que salir si o si porque tiene que ir al médico, tiene que ir a la farmacia, colocarse un barbijo. El barbijo hace que si estoy enfermo no vaya diseminando esos virus al resto de la gente”.

Nivel de atención

Por último, en cuanto al nivel de atención predispuesto para atender este tipo de casos, Di Giovanni indicó que “el sistema sanitario desde siempre cuando se va acercando esta época, generalmente en el mes de febrero se comienza a trabajar con el Comité IRAb (Programa de Infecciones Respiratorias Agudas bajas) y cuando va pasando el tiempo cada institución de salud presenta si plan de contingencia o protocolo de contingencia para la eventualidad de que aumenten las enfermedades respiratorias que es algo que ocurre todos los años y la magnitud depende generalmente de otras situaciones que uno no puede prever”.

“Entonces puede ser que el aumento sea mucho, sea poco, pero sabemos que habrá un aumento en la demanda. En los centros de salud quedó el entramado que se hizo para la atención de dengue, o sea que los principales centros de salud fueron reforzados. Ese refuerzo que se hizo también quedó en el eventual caso de que haya que poner centros que tengan más direccionada la atención respiratoria”, subrayó.

Notable retroceso del dengue

El Ministerio de Salud informó que durante la Semana Epidemiológica 21, del 20 al 26 de mayo de 2024, se registraron 4 nuevos casos de Dengue.

En ese sentido, ante a ostensible baja de casos en la provincia, desde salud indicaron que a partir de junio la información actualizada de Dengue se enviará el último martes de cada mes. Por otra parte, desde la Dirección Provincial de Epidemiología se inform que, a través de la búsqueda activa de información, en la última semana se recuperaron 50 casos correspondientes a semanas anteriores.

El total acumulado de casos en el año 2024 es de 11.401, de los cuales corresponden 38 al departamento Ambato, 38 a Ancasti, 155 a Andalgalá, 72 a Belén, 594 a Capayán, 8.019 a Capital, 7 a El Alto, 187 a Fray Mamerto Esquiú, 574 a La Paz, 39 a Paclín, 269 a Pomán, 1 a Santa María, 477 a Santa Rosa, 97 a Tinogasta, 735 a Valle Viejo y 99 en investigación. Sobre el total de casos, 8.297 se consideran autóctonos, 72 importados y 3.032 en investigación. En la última Semana Epidemiológica no se notificaron fallecidos por Dengue.