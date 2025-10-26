Agredía a su pareja, su madre intervino para defenderla y le dio un golpe de puño

El agresor, un joven de 22 años, fue arrestado y quedó a disposición de la Justicia. Las víctimas fueron invitadas a radicar la denuncia.

domingo, 26 de octubre de 2025

Un joven de 22 años, de apellido Plaza, fue aprehendido en el norte de la Capital, tras ser acusado de agredir físicamente a su propia madre cuando esta intentó defender a su nuera.

Según informaron fuentes policiales, el grave hecho de violencia se registró en la tarde de ayer, a las 19, en la esquina de la avenida Choya y calle 5 de octubre.

En el lugar, alertados por el SAE-911, numerarios de la Seccional Octava llegaron al lugar y dialogaron con una mujer de 50 años.

De acuerdo con las mismas fuentes, la damnificada comentó que, momentos antes, su hijo se encontraba agrediéndose físicamente con su pareja y, al intentar separarlos, el joven la agredió a ella con un golpe de puño.

Ante esta situación, los policías procedieron a la aprehensión del presunto autor. El joven Plaza fue trasladado y alojado en la dependencia policial, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del distrito norte. La víctima fue invitada a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 8.

Más agresión

Por otro lado, ayer a la madrugada y antenoche se registraron dos intervenciones policiales consecutivas por casos de violencia de género en la Capital, resultando en la aprehensión de dos hombres que agredieron a sus exparejas, una de ellas menor de edad.

El primero ocurrió alrededor de ls 22.40 del sábado, cuando motoristas del COEM-Kappa junto con sus pares de la Seccional Novena intervinieron en la calle María Amalia Zamora. Allí, procedieron a la aprehensión de un joven de 18 años, quien momentos antes habría agredido físicamente a su expareja, una adolescente de 15 años.

La menor resultó con lesiones que demandaron que fuera asistida por facultativos médicos del SAME y posteriormente trasladada al Hospital de Niños Eva Perón. Finalmente, el presunto autor fue trasladado y alojado en la comisaría a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del distrito sur.

Horas más tarde, en la madrugada de ayer, a la 1.50, personal de la Comisaría Segunda se hizo presente en un local bailable situado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 1700, alertado por el SAE-911.

En el lugar, la policía aprehendió a un hombre de 59 años, quien fue sindicado por su expareja, una mujer de 61 años, como el supuesto autor de agredirla verbalmente, para luego sujetarla del brazo e intentar sacarla del interior del lugar.

Finalmente, esta persona fue trasladada y alojada en la seccional, tomando conocimiento e intervención la Fiscalía del distrito sur, desde donde se impartieron las directivas a seguir de acuerdo al caso.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.