Rescataron a un peregrino santiagueño extraviado

Mariano González, de 27 años, habría tomado un camino alternativo y se desorientó. Fue hallado horas después por la policía.

domingo, 19 de abril de 2026

La fe y el cansancio suelen ser una combinación riesgosa en los senderos de nuestra provincia, especialmente durante las épocas de mayor afluencia de fieles por las fiestas marianas.

Cerca de las 22.10 del viernes, las autoridades policiales activaron un protocolo de emergencia tras recibir el alerta sobre la desaparición de un joven oriundo de Santiago del Estero, quien se había desviado de la ruta principal mientras peregrinaba con destino a la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle.

Ante la oscuridad y los peligros propios de la zona serrana, se desplegó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate que involucró a diversos grupos especiales de la Policía de la Provincia.

El personal capacitado para rastrillajes en terrenos de difícil acceso inició un barrido estratégico, priorizando las sendas alternativas que suelen tomar los caminantes para intentar acortar distancias hacia el casco céntrico de la Capital.

Afortunadamente, la angustia de la familia y los compañeros de fe terminó poco después de las 23.30, cuando los rescatistas lograron dar con el paradero del joven.

Según manifestaron las fuentes policiales, el peregrino fue identificado como Mariano González, de 27 años, con domicilio en la ciudad de Frías, quien fue localizado en un sector alejado del camino pero en aparente buen estado físico, lo que trajo alivio a las fuerzas de seguridad intervinientes.

Según explicó el propio González a los efectivos en el momento del hallazgo, su extravío se produjo al seguir una senda secundaria sin conocer las características del terreno.

Al verse rodeado por la vegetación y la falta de luz natural, el joven perdió por completo el sentido de orientación, quedando varado en el lugar hasta que el personal policial logró ubicarlo mediante las tareas de rastreo intensivo.

Una vez puesto a resguardo, el joven fue asistido por profesionales médicos del SAME, quienes le realizaron los controles de rutina para verificar sus signos vitales y su hidratación.

Tras una evaluación exhaustiva en el sitio del encuentro, los facultativos constataron que González se encontraba estable e ileso, determinando que no era necesario su traslado a un nosocomio para estudios de mayor complejidad.

El operativo cerró con éxito, permitiendo que el santiagueño pudiera reencontrarse con su grupo y continuar con su promesa religiosa.