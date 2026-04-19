Le descubrieron un verdadero arsenal

domingo, 19 de abril de 2026

Un hombre de 35 años fue imputado por amenazas tras intimidar a su hermano y a su sobrino de 9 años, en el barrio porteño de Almagro, y cuando llegó la policía descubrió que tenía un arsenal.

Los efectivos le secuestraron una gran cantidad de diversas armas durante un allanamiento en su domicilio.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°21, conducida por el fiscal Federico Battilana, y se inició a partir de la denuncia de un hombre de 36 años, que aseguró haber recibido mensajes de voz de su hermano en los que se lo notaba “agitado, vacilante y confuso”.

La víctima llamó al 911 para que se constatara el estado de salud del acusado, pero cuando efectivos policiales se presentaron en el domicilio, el hombre les negó el acceso y luego comenzó a enviarle una serie de mensajes intimidatorios.