Con la procesión, culminan las fiestas en honor a nuestra Madre del Valle

Iniciará, desde la esquina de calle República y avenida Virgen del Valle, sector donde se encuentra ubicada la Corona de la Virgen.

domingo, 19 de abril de 2026

Hoy, con la Solemne Procesión por las calles de la ciudad capital, Jornada Nacional del Compartir, se llevarán a cabo los actos de cierre del Septenario en honor de Nuestra Madre del Valle, en el marco del 135° aniversario de su Coronación Pontificia y del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

La Solemne Procesión se iniciará, desde la esquina de calle República y avenida Virgen del Valle, sector donde se encuentra ubicada la Corona gigantesca, en el Paseo General Navarro o La Alameda, con el paso de las delegaciones de peregrinos frente a la Imagen bendita que estará acompañada por la imagen del Beato Mamerto Esquiú.

Luego será el momento del desplazamiento de las sagradas imágenes por Camilo Melet, Mariano Moreno, bajando por calle San Martín, Rivadavia y República hasta el Paseo de la Fe.

Desde la organización, detallaron los horarios para participar de esta manifestación de fe mariana:

17.00 Concentración de las delegaciones de peregrinos sobre avenida Virgen del Valle Norte.

17.30 Solemne encuentro de María con su pueblo. Inicio del paso de las peregrinaciones camino al Santuario. Desplazamiento de la imagen del Beato Mamerto Esquiú, y luego la de Nuestra Señora del Valle, acompañada por el Señor Obispo Mons. Luis Urbanc, el Presbiterio, autoridades, devotos y peregrinos.

Se recuerda que las agrupaciones y/o instituciones que deseen pasar delante de la Sagrada Imagen deben comunicarse con la

Secretaría del Santuario Catedral 383-4422505 (fijo), o por e-mail: santuariocatedralcat@gmail.com/catedralvirgendelvalle@gmail.com.

Transmisión en vivo

La Solemne Procesión será transmitida en vivo por las redes sociales del Santuario Catedral y de Prensa del Obispado de Catamarca:

http://tiny.cc/FacebookCatedral

http://tiny.cc/YoutubeCatedral

http://tiny.cc/FacebookObispado

http://tiny.cc/YoutubeObispado

Por último, se informa que las escuelas destinadas al alojamiento de los peregrinos son las siguientes:

-Colegio Fasta: Calle Maipú entre República y Esquiú, hasta hoy a las 13 horas.

-Escuela Sarmiento Moreno, hasta hoy a las 13.00.

-Escuela Jorge Newbery, hasta hoy a las 13.00.

La comida se distribuirá en la plaza 25 de Mayo, plaza 25 de Agosto y camino al Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle, plaza de Choya o en la intersección de avenidas Virgen del Valle y México. Contacto al Whatsapp 383-4937449, Sr. Ramón Álvarez.