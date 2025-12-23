Alerta amarilla por tormentas en Catamarca para la Nochebuena y Navidad

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre ráfagas de 70 km/h, granizo y fuerte actividad eléctrica en gran parte del territorio provincial.

martes, 23 de diciembre de 2025

Las celebraciones de Navidad en Catamarca estarán marcadas por la inestabilidad climática. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla que afecta a casi toda la provincia, anticipando tormentas de variada intensidad que comenzarán a desarrollarse durante la tarde-noche de este 24 de diciembre.

Zonas afectadas y fenómenos esperados

El informe oficial detalla que, para la tarde y noche del 24 de diciembre, el área de cobertura incluye:

Región Oeste: Zonas de monte de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta.

Zonas de monte de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta. Región Centro y Este: Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, La Paz, Paclín, Santa Rosa y la zona serrana de Pomán.

Se espera que las tormentas estén acompañadas por una intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 15 y 35 mm, aunque estas cifras podrían ser superadas de forma puntual en algunas localidades.

Persistencia durante el 25 de diciembre

La inestabilidad no cesará tras el brindis de medianoche. El SMN extendió la advertencia para la mañana y el mediodía del jueves 25 de diciembre, afectando principalmente al Valle Central (Capital, Valle Viejo, FME) y los departamentos de Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, La Paz, Paclín y Santa Rosa.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones, evitar circular por zonas anegables o márgenes de ríos y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento durante los festejos al aire libre.