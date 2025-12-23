Refuerzan los controles en la provincia ante el avance de la Gripe H3N2K

Silvia Bustos aconsejó a las personas que retornen de viaje o tengan contacto con algún viajero, realizarse el hisopado.

martes, 23 de diciembre de 2025

La secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, doctora Silvia Bustos, indicó que desde el COE se trabaja en reforzar la vigilancia ante la detección de tres casos de influenza H3N2K en Argentina.

Asimismo, aconsejó a las personas que retornen de viaje o tengan contacto con algún viajero, realizarse el hisopado y ante cualquier duda recurrir al médico.

“Desde mediados de noviembre, principios de diciembre lo que es el COE Salud con los integrantes del ministerio de Salud y las distintas áreas programáticas hemos estado evaluando el número de camas disponibles que habitualmente hacemos cuando tenemos alguna novedad en cuanto a eventos de salud”, afirmó.

En esa línea, agregó: “También reacondicionar los laboratorios para que puedan estar a disposición de toda la población los hisopados, cosa que nunca se interrumpió ya que durante el año tuvimos casos de influenza, circulación de Covid, entonces los hisopados han estado realizándose a la comunidad”.

“La diferencia es que en este contexto en el que estamos ahora con el riesgo de reintroducción de un virus nuevo de la mano de los viajeros se amplía el hisopado para aquellas personas con antecedentes de viaje o que hayan estado en contacto con personas que hayan viajado a zonas donde está activamente circulando el virus”, señaló.

Asimismo, Bustos dijo que “nosotros hasta el momento veníamos hisopando personas con factores de riesgos, mayores de 65 años, los menores de edad entre 6 meses y dos años y aquellas personas que presentan alguna enfermedad de base que los hace propicios a presentar la enfermedad de una forma más agresiva”.

“Siempre lo ofrecemos al hisopado, es algo voluntario, apelamos a la conciencia de la población en general, entonces todas aquellas personas que viajen a lugares donde hay circulación activa del virus o que hayan estado en contacto con otra persona con sintomatología similar a un estado gripal que recurran a los centros de salud, a la consulta oportuna”, indicó.

También resaltó que “por supuesto no olvidarse de las medidas de prevención que son las mismas que aplicamos en la pandemia de Covid como son el lavado de manos, el uso de barbijo más que todo si estamos con síntomas compatibles con la enfermedad y voy a tener que concurrir a un espacio cerrado, ya sea por cuestiones laborales o por cualquier otro motivo. Instamos al uso de barbijo en todos los centros de salud ya sea el personal de salud o aquellas personas que acuden a los centros sanitarios”.

“La sintomatología es similar a la de cualquier cuadro gripal, la característica de esta variante es que es más contagiosa, más agresiva, suele tener una presentación con mucho dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular”, detalló.

Con respecto a las vacunas dijo que “las vacunas año a año se van preparando y se van modificando, esta nueva vacuna con esta nueva variante todavía en Argentina no está, nosotros la vamos a recibir recién en febrero-marzo que ahí instamos a la población, respetando los grupos que son de riesgo, a vacunarse”.

“En este momento, si bien podemos decir que estamos en una etapa tranquila no podemos dejar de ocuparnos y prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor para poder ir acondicionando todos nuestros servicios. Para nosotros el mayor riesgo sería cuando por cuestiones climáticas empecemos con actividades a puertas cerradas”, subrayó.