Horror en La Rioja: murió una bebé que fue mordida por un perro

De acuerdo a los datos preliminares, el animal sería callejero y fue sacrificado en el lugar tras el ataque.

martes, 23 de diciembre de 2025

La Rioja. Una profunda conmoción se vivió este lunes tras conocerse la muerte de una beba que fue atacada por un perro en un barrio de la ciudad. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de la Madre y el Niño, donde permaneció internada en estado crítico hasta que se confirmó su fallecimiento horas después.

Según la información recabada, el ataque ocurrió cuando la niña descendía de un vehículo junto a su familia en el domicilio de un familiar. En ese momento, un perro se abalanzó sobre la menor y la mordió violentamente en el rostro.

El parte médico indicó que la beba presentaba lesiones gravísimas en la zona craneal, con fracturas y perforaciones que comprometieron el cerebro, provocando derrames internos de extrema gravedad. Con el correr de las horas, los profesionales confirmaron que la menor presentaba muerte cerebral y, finalmente, se produjo el deceso.

De acuerdo a los datos preliminares, el animal sería callejero y fue sacrificado en el lugar tras el ataque. Intervino personal policial que tomó declaración a los familiares y dio inicio a las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Fuente: Nueva Rioja