Alerta en El Rodeo por el temporal: hay árboles y postes caídos y un incendio activo

Las fuertes ráfagas generaron inconvenientes en la vía pública y complican la circulación. Además, un incendio en la Ruta Provincial N° 4 suma preocupación en la zona

6/8/2026 · 08:51 hs

La Municipalidad de El Rodeo solicitó a los vecinos permanecer en sus domicilios y evitar circular por la localidad debido al intenso temporal de viento que continúa afectando la zona.

Las fuertes ráfagas provocaron la caída de árboles, postes del tendido eléctrico y cables sobre la vía pública, generando situaciones de riesgo para peatones y conductores. Además, se registra un incendio de importantes dimensiones sobre la Ruta Provincial N° 4, lo que complica aún más el escenario.

Desde el municipio informaron que personal comunal trabaja de manera coordinada con el Gobierno de la Provincia y los organismos de emergencia para atender los distintos inconvenientes y restablecer las condiciones de seguridad en los sectores afectados.

Ante esta situación, solicitaron a la comunidad:

Permanecer en sus hogares mientras continúen las ráfagas intensas.

No acercarse a postes, árboles o cables caídos.

Evitar circular por la Ruta Provincial N° 4 y zonas comprometidas.

Respetar las indicaciones de las autoridades y equipos de emergencia.

La Municipalidad indicó que continuará informando las novedades a través de sus canales oficiales.