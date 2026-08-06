Jalil recorrió las zonas afectadas mientras continúan las tareas de emergencia por el temporal

Raúl Jalil, junto al intendente Armando Seco Santamarina, recorrió los sectores más afectados para relevar los daños ocasionados por las fuertes ráfagas de viento. El operativo continúa con trabajos de limpieza, reparación del tendido eléctrico y control del incendio registrado sobre la Ruta Provincial N° 4

6/8/2026

Las distintas áreas que participan del operativo de emergencia continúan trabajando en Villa El Rodeo para normalizar la situación luego del intenso temporal de viento que afectó a la localidad desde la madrugada de este jueves.

El incendio registrado sobre la Ruta Provincial N° 4 se encuentra controlado en el sector cercano a la zona urbana, según informaron desde el municipio. El fuego avanzó hacia el área de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, por lo que actualmente no representa riesgo de propagación hacia las viviendas ni hacia el ejido urbano.

Desde el operativo oficial indicaron que el foco ígneo se habría originado de manera accidental como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento, que provocaron la caída de un cable de alta tensión sobre la vegetación, generando el inicio del incendio.

Aunque el viento disminuyó su intensidad respecto de las primeras horas de la jornada, todavía se registran ráfagas ocasionales, por lo que las autoridades solicitaron a los vecinos mantener las medidas de precaución.

En tanto, personal de EC SAPEM trabaja en la reparación de postes y líneas del tendido eléctrico dañadas por el temporal, con el objetivo de restablecer el servicio de energía entre las 13.30 y las 14 horas, siempre que las condiciones operativas lo permitan.

Además, equipos de la Municipalidad de El Rodeo continúan con las tareas de limpieza y despeje de calles, retirando árboles, ramas, postes y cables caídos para garantizar la seguridad de los vecinos.

Del operativo también participa personal del Hospital María Agripina Sosa de Castro, brindando asistencia preventiva ante cualquier eventualidad.

Durante la jornada, el gobernador Raúl Jalil y el intendente Armando Seco Santamarina recorrieron la zona para relevar los daños ocasionados por el temporal y acompañar el trabajo de los equipos desplegados.

Entre los daños registrados se contabilizan árboles caídos, postes y cables del tendido eléctrico derribados, además del desprendimiento de chapas en galerías y estructuras rurales. Hasta el momento, no se informaron personas heridas y solo se registraron daños materiales.

Desde el municipio indicaron que la Ruta Provincial N° 4 será habilitada nuevamente al tránsito una vez finalizadas las tareas de limpieza y verificación de las condiciones de seguridad.

Las autoridades agradecieron el trabajo coordinado de Bomberos, EC SAPEM, personal municipal, fuerzas de seguridad, equipos de salud y organismos de emergencia, y solicitaron a la comunidad circular con extrema precaución y respetar las indicaciones mientras continúan las tareas de normalización.