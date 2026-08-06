EC SAPEM informa el restablecimiento del servicio eléctrico en El Rodeo y Las Juntas

La empresa informó que ya recuperó el suministro en Las Juntas y en el 60% de los usuarios de El Rodeo. Las cuadrillas continúan trabajando para normalizar el servicio por completo

6/8/2026

La empresa Energía Catamarca SAPEM (EC SAPEM) informa a la comunidad que se encuentra avanzando de manera sostenida en la restitución del servicio eléctrico en las localidades de El Rodeo y Las Juntas, el cual se vio interrumpido a raíz de un incendio sobre la Ruta Provincial N°4, a la altura del kilómetro 28.

El siniestro y los fuertes vientos afectaron nuestras líneas de media y baja tensión. Gracias al rápido y arduo trabajo del personal técnico en el lugar, se logró restablecer el servicio bajo el siguiente esquema horario:

– 11:55 horas: se restituyó el servicio en la línea troncal hasta la localidad de El Rodeo

– 12:31 horas: se restableció en su totalidad en la localidad de Las Juntas.

– 12:55 horas: se recuperó el servicio para el 60% de los usuarios de la localidad de El Rodeo.

Desde EC SAPEM destacamos que nuestras cuadrillas continúan trabajando en la zona afectada para devolver la energía al 100% de los usuarios en el menor tiempo posible.