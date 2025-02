Allanan la casa de otro policía en búsqueda de los equipos de comunicación robados

jueves, 13 de febrero de 2025

Dando continuidad con la investigación iniciada la semana pasada por el fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, a raíz de la denuncia realizada en la Unidad Judicial N° 5, por el personal del grupo especial Kuntur a raíz del supuesto robo de equipos de comunicación perteneciente a la institución policial que funciona en la ruta provincial N° 4 en la zona conocida como el Balcón de la Ciudad, se allanó el domicilio de otro numerario de la Policía de la provincia.

Así fue confirmado al Esquiú.com por fuentes de la investigación, quienes señalaron que el procedimiento se concretó en una vivienda de la zona norte de la ciudad, propiedad de un primo del policía detenido, Villareal, quien luego de ser imputado e indagado el viernes de la semana pasada por el delito de encubrimiento (los investigadores no pudieron reunir pruebas de su autoría o participación en el robo de los equipos de comunicación) recuperó la libertad bajo el pago de una caución de 500 mil pesos, aunque continúa vinculado a la investigación judicial.

El procedimiento fue concretado por el personal de la División Investigaciones, quienes no lograron encontrar en el inmueble los elementos que buscaban.

Cabe recordar que durante la investigación que inició la semana pasada y permitió el secuestro de algunos elementos relacionados a la causa en la casa del policía Villareal, quien trabaja en el departamento de comunicaciones de la Policía de la provincia, el fiscal de instrucción N° 4 imputó e indagó al numerario policial, sin embargo, en la parte administrativa no se le inició ningún sumario, es más, ya regresó a trabajar.