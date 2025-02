Radicales salieron a reclamarle al Gobernador por la Ficha Limpia

jueves, 13 de febrero de 2025

Conocidas las declaraciones del gobernador Raúl Jalil sobre no avanzar con Ficha Limpia y BUP, desde la oposición, más precisamente desde la Unión Cívica Radical (UCR) salieron a reclamarle al primer mandatario por la exclusión de estos temas.

Fueron las redes sociales (X –ex Twitter- y Facebook), los lugares en los cuales se expresaron los radicales de manera puntual sobre Ficha Limpia.

Al caso, Silvana Carrizo, diputada provincial, posteó que: “La ‘ficha limpia’ es necesaria para prevenir la corrupción en la política y la administración pública. No se puede tolerar más prácticas corruptas y el uso indebido del estado para beneficios personales. Ni condenados que nos representen”, para luego preguntarse “¿A quién querés proteger Raúl Jalil?”.

El también diputado provincial, Tiago Puente, se dirigió a Jalil y le consultó: “¿Cómo no vas a estar de acuerdo en sacar a los delincuentes del Gobierno? Después vas a Nación y presentas tu gestión como ejemplo de no sé qué”.

“Ustedes los Kirchneristas son un caso perdido. No entiendo a quién cubrís ni por qué tanta terquedad. Estuviste 4 años frenando el proyecto en la Legislatura para finalmente sacarte la careta y oponerte a la Ficha Limpia”, acotó.

Flavio Fama, senador Nacional por la UCR, también lanzó un reclamó a Jalil, al sostener que: “No para de decir pavadas. Parece que quiere que participen ladrones, corruptos, abusadores, estafadores y otras escorias en las próximas elecciones. Ya tiene la justicia comprada, no le va a costar ningún candidato aprobar Ficha Limpia en Catamarca”.

“Listas de candidatos para los bandidos (nada de Ficha Limpia), Boleta Única Parada y reedición del clásico de ‘nada para los empleados públicos’. El gobernador Raúl Jalil en estado puro”.

Finalmente, Alfredo Marchioli, legislador de la UCR, también dedicó un posteo al Gobernador e indicó que: “¿Por qué la oposición de Raúl Jalil al proyecto de Ficha Limpia? ¿A qué delincuentes protege? ¿Teme por la denuncia penal en su contra, por corrupción y enriquecimiento con el dinero de todos los catamarqueños? La ciudadanía merece representantes íntegros, servidores públicos y confiables, no delincuentes”.