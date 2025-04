Amenazaron al abogado de Morales, pareja de la joven que se quitó la vida

El letrado habría sido increpado por familiares y amigos de la víctima a la salida de una audiencia. También agredieron a su cliente.

jueves, 17 de abril de 2025

El abogado Randolfo Gordillo denunció amenazas y agresiones a la salida de una audiencia en el Juzgado de Control de Garantías. Se trata del letrado que representa a Lucas Morales, pareja de la joven andalgalense María Marcial, quien se quitó la vida el pasado 4 de abril. La Justicia ordenó la detención de padre e hijo por el hecho, pero tres días después este último recuperó la libertad, mientras que el progenitor continúa detenido, aunque por un hecho de violencia de género, presuntamente ocurrido previo al desenlace fatal.

El defensor manifestó que, además de haber sido increpado, mientras ejercía su profesión, también su cliente habría sufrido agresiones, a pesar de haber sido custodiado por efectivos policiales que lo retiraron del edificio de la Justicia. Este hecho habría sucedido el pasado 11 de abril y la presentación judicial fue realizada el pasado lunes 14.

En este contexto, el fiscal Martín Camps, según informaron fuentes judiciales, ordenó el secuestro de registros fílmicos y testimonios, a fin de poder determinar las circunstancias en que sucedieron los hechos.

El Esquiú.com dialogó con el abogado presuntamente agredido, quien manifestó que todo sucedió en un contexto de una manifestación que se llevó a cabo por parte de familiares y amigos de la víctima, en las inmediaciones al edificio de Fiscalía.

“Aquel día me encontraba en el interior con mi cliente y, al culminar la audiencia, yo me quedé en el edificio del juzgado para interiorizarme de otras causas que represento en el fuero laboral y demoré mi salida más de lo habitual. En eso que salgo del edificio, fui abordado por un grupo de personas que comenzaron a insultarme y cuestionarme por defender a un asesino, a lo que yo no respondí y, finalmente, me amenazaron con que algo similar le podía suceder a mi hija, tengo una hija que está estudiando en otro lado y no puedo cuidarla, eso me causó gran temor”.

Además, el denunciante agregó que, cuando se reunió nuevamente con su cliente, pudo conocer que, al ser retirado del juzgado, “a pesar de haber sido resguardado con un casco, habría recibido golpes en el rostro y patadas en las piernas”.

“Nosotros somos muy respetuosos del dolor de la familia, nunca nos opusimos a ninguna medida a fin de descubrir la verdad de los hechos, pero quiero aclarar que, por más que me presionen, no voy a abandonar el ejercicio de la defensa”, planteó Gordillo.

El letrado también aseguró que son respetuosos del dolor de la familia, que incluso su expareja y su hijo no pudieron despedirla, porque estuvieron detenidos. “La autopsia es concluyente, dice que no hubo intervención de terceros en el fatídico hecho. Mi cliente es acusado de un hecho de violencia de género que habría tenido lugar medio día antes del desenlace fatal. Ahora el fiscal solicitó una autopsia psicológica y no nos opusimos, estamos dispuestos a colaborar con la Justicia a fin de que se conozca la verdad”, enfatizó el abogado.

Cabe destacar que Morales continúa privado de la libertad, ya que el juez de Control de Garantías ratificó la detención por el delito de “lesiones leves calificadas en contexto de violencia de género”.

El motivo es que, horas previas al suicidio, tal como lo indicaron los testigos aquel sábado 6 de abril, Morales agredió físicamente a María Macías.

Si bien la Justicia pudo establecer que el hecho se trató de un suicidio sin la intervención de terceras personas, ordenó el inmediato arresto de Morales por las agresiones físicas a Marcial.

Tras ser indagado, el imputado se abstuvo de prestar declaración, por lo que el Ministerio Público continúa recolectando pruebas en el caso.