Aprehenden a un hombre acusado de incendiar la casa de su expareja en Fray Mamerto Esquiú

Un hombre de 30 años fue aprehendido acusado de haber incendiado la vivienda de su expareja en la localidad de Las Pirquitas, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

lunes, 13 de abril de 2026

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30, cuando personal de la Comisaría Departamental llegó al lugar tras ser alertado sobre un incendio en una vivienda. Al arribar, los efectivos constataron que el foco ígneo se habría originado en el interior del inmueble, propiedad de una mujer de 32 años.

De inmediato, se solicitó la presencia de Bomberos Voluntarios de la zona y de Valle Viejo, quienes lograron sofocar las llamas tras intensas tareas. Sin embargo, el siniestro provocó daños materiales totales en la propiedad.

En el lugar trabajaron también sumariantes de la Unidad Judicial N°11, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que dispuso las medidas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Más tarde, y tras realizar averiguaciones, los uniformados procedieron a la aprehensión de la expareja de la damnificada, quien fue señalado por vecinos como el presunto autor del hecho.

El sospechoso quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del incendio.