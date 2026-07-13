Argentina vs. Inglaterra: el Gobierno activa un operativo para impedir el ingreso de barras al estadio

El Gobierno nacional puso en marcha un operativo especial de seguridad para la semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se jugará el miércoles en Atlanta, con controles migratorios y el sistema «Alertas Halcón»

13/7/2026

El Gobierno nacional puso en marcha un operativo especial de seguridad en el marco de la semifinal del Mundial 2026 que enfrentará a Argentina e Inglaterra el próximo miércoles en la ciudad de Atlanta. La medida apunta principalmente a impedir el ingreso de integrantes de barras bravas al estadio donde se disputará el partido.

El eje central del dispositivo es la activación del sistema «Alertas Halcón», una herramienta que permite identificar a personas con derecho de admisión restringido —es decir, vedadas de ingresar a eventos deportivos— que intenten viajar hacia Estados Unidos. El sistema cruza bases de datos para detectar a estos individuos antes de que aborden vuelos con destino al país sede del torneo.

El operativo contempla además controles migratorios reforzados en los puntos de salida del territorio argentino. Las autoridades trabajan en estrecha coordinación con organismos de seguridad de Estados Unidos y el Reino Unido, dado el alto perfil del encuentro y la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra convoca una atención global que excede lo estrictamente deportivo. El antecedente de incidentes protagonizados por barras bravas en eventos internacionales llevó al Gobierno a anticiparse con medidas preventivas antes de que los hinchas comiencen a desplazarse hacia el país norteamericano.

Las autoridades no brindaron hasta el momento cifras sobre la cantidad de personas incluidas en los registros del sistema ni sobre el personal afectado al operativo. Sin embargo, la activación del dispositivo interagencial refleja la preocupación oficial por garantizar que el partido transcurra sin incidentes vinculados a la violencia en el fútbol.