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Fiambalá tendrá 12 días de actividades culturales gratuitas durante las vacaciones de invierno

Jul 13, 2026

La Municipalidad de Fiambalá lanza su Agenda Cultural de Invierno 2026, con actividades diarias del 13 al 24 de julio en la Plaza Principal. Entrada libre y gratuita para toda la comunidad

13/7/2026

La Municipalidad de Fiambalá puso en marcha la Agenda Cultural de Invierno 2026, una propuesta de doce jornadas consecutivas que se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio en la Plaza Principal de la localidad. Todas las actividades comenzarán a las 17:00 horas y serán de entrada libre y gratuita para vecinos y visitantes.

La programación abarca una amplia variedad de propuestas. Entre las más destacadas figuran espectáculos musicales en vivo, presentaciones de artistas locales y regionales, ballets folclóricos y clases abiertas de cerámica, folclore y ritmo. También habrá juegos y actividades recreativas pensadas especialmente para niños y familias.

El evento contará además con una feria de artesanos, productores y emprendedores, junto a un patio gastronómico donde se ofrecerán comidas típicas de la región. Desde el municipio subrayaron que esta iniciativa busca acompañar el desarrollo de la economía regional a través del impulso directo a quienes producen y emprenden en el territorio.

La intención del municipio es convertir la plaza principal en el epicentro de las vacaciones de invierno, un espacio donde la cultura, las tradiciones y el talento local sean los verdaderos protagonistas. La propuesta apunta a que fiambalenses y turistas compartan jornadas de recreación, música y gastronomía en un ambiente festivo y comunitario.

Desde la gestión municipal destacaron que la agenda representa un paso concreto en el compromiso de fortalecer el patrimonio cultural de Fiambalá y consolidar su perfil turístico. La convocatoria está abierta a toda la comunidad, con la promesa de llenar de vida, arte y tradición la plaza principal a lo largo de las dos semanas que dura el receso invernal escolar.

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