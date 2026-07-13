Vecinos de Aguas Calientes cortan la Ruta 40 en El Eje para reclamar fuentes de trabajo

Residentes de Aguas Calientes tomaron la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta 46, en El Eje, para exigir puestos laborales. El tránsito se habilita cada 45 minutos

13/7/2026

Vecinos y residentes de la localidad de Aguas Calientes llevan adelante un corte de ruta sobre la Ruta Nacional 40, en su intersección con la Ruta Provincial 46, en el paraje El Eje. La medida de fuerza responde a la falta de oportunidades laborales en la zona, según manifestaron los propios participantes de la protesta.

La principal demanda de los manifestantes es la generación de puestos de trabajo en la localidad. Los pobladores consideran que la situación de desempleo en la región es crítica y que las autoridades no han dado respuestas concretas a sus necesidades, lo que los llevó a optar por esta medida de protesta en una de las arterias viales más importantes del noroeste argentino.

La modalidad del corte contempla una habilitación parcial del tránsito: cada 45 minutos se permite el paso de los vehículos que aguardan en ambos lados de la ruta. De esta forma, los manifestantes buscan visibilizar su reclamo sin interrumpir de manera total la circulación en esa vía.

La Ruta Nacional 40, una de las rutas más extensas e importantes del país, conecta distintas localidades del norte catamarqueño y es utilizada diariamente por camiones, transporte público y vehículos particulares, por lo que el corte genera demoras en la circulación de quienes transitan por el sector de El Eje.