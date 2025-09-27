Arrestaron en Bolivia a otro de los implicados en el triple crimen de Florencio Varela

Lázaro Víctor Sotacuro fue detenido en Villazón, en la frontera con Jujuy. Está acusado de haber trasladado en una camioneta a Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez antes de que fueran asesinadas. Con él ya son cinco los apresados.

sábado, 27 de septiembre de 2025

El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó este viernes por la noche la detención en Bolivia de Lázaro Víctor Sotacuro, acusado de participar en el brutal asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres adolescentes halladas enterradas en una vivienda de Florencio Varela.

El sospechoso, de nacionalidad boliviana y con DNI argentino, fue arrestado en la ciudad de Villazón, limítrofe con La Quiaca, Jujuy. Según la investigación, Sotacuro era el chofer de la camioneta blanca que trasladó a las jóvenes desde La Matanza hasta el lugar donde finalmente fueron asesinadas.

Con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara. Será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA, anunció la ministra Patricia Bullrich en sus redes sociales.

Con su arresto, ya son cinco los detenidos en la causa, junto a Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), alojados en el penal de Melchor Romero.

En paralelo, Interpol emitió un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, señalado como mano derecha de “Pequeño J”, el narco peruano que habría sido el ideólogo del triple crimen. El fiscal Adrián Arribas lo acusa de coautoría en los homicidios agravados por alevosía, ensañamiento, violencia de género y participación de dos o más personas.

La investigación, que ya cuenta con tres fiscales, sumó a Lorena Pecorelli como colaboradora especial. En un comunicado, el Ministerio Público informó que se avanzará con nuevas medidas de prueba y se garantizó a las familias el acompañamiento de organismos de asistencia a víctimas.