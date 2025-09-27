Una camioneta invadió el carril contrario y chocó con un camión

La camioneta llevaba tirando un carro cargado de madera y el camión transportaba cilindros de gas.

El siniestro, el que por sus características pudo tener consecuencias mayores, ocurrió ayer a la tarde en la Ruta Nacional N° 157 a la altura de la localidad de Quiróz, departamento La Paz.

De acuerdo a la información brindada a El Esquiú.com por fuentes policiales, el siniestro fue protagonizado por una camioneta que llevaba tirando un carro cargado de madera y un camión que transportaba cilindros de gas.

Aparentemente, según lo habría manifestado el conductor de la camioneta, el violento choque se produjo mientras circulaba por la mencionada ruta, donde perdió el control del vehículo e invadió el carril contrario al cruzársele el carro que tiraba por una violenta bocanada de viento.

El chofer del camión que circulaba en sentido contrario se percató de la situación, pero no pudo evitar la colisión, resultando la camioneta seriamente dañada. A pesar de la violencia del impacto y los daños en la carrocería del vehículo de menor porte, el conductor y único ocupante de la misma resultó con lesiones varias, pero en principio no correría riesgo la vida.

Alertados por un llamado telefónico, la policía local se hizo presente en el lugar del tremendo choque y asistió a los conductores, luego llegó el personal del hospital zonal. Se informó vía telefónica a la fiscal de la ciudad de Recreo, quien impartió las directivas a seguir, entre ellas que los peritos viajaran al lugar del hecho para la realización de la pericia accidentológica.