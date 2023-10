Boca confirmó la formación para el choque con Palmeiras

El Xeneize busca llegar a una nueva final de América.

jueves, 5 de octubre de 2023

Boca Juniors vuelve a estar en una semifinal de Libertadores y se encuentra a 90 minutos de jugar la tan ansiada final internacional. Al frente, el duro Palmeiras lo espera luego de ganar las ediciones 2020 y 2021 con Abel Ferreira como entrenador y de conseguir un empate en La Bombonera el pasado jueves.

Para el duelo copero, Jorge Almirón no se guarda nada y pondrá lo mejor que tiene. Y no es para menos, el técnico Xeneize viene siendo muy criticado y aún no logró darle una identidad al equipo ni el funcionamiento que necesita. Tras la derrota con River en la Bombonera el pasado domingo, el entrenador quedó en el ojo de la tormenta y sabe que no ganar hoy sería un golpe durísimo para su futuro.

Durante la práctica de la mañana en el campo de juego de Corinthians, Almirón les confirmó el equipo a los jugadores. Con la vuelta de Marcos Rojos y Figal a la zaga central, el entrenador decidió poner los mismos once que arrancaron el partido de ida jugado en Buenos Aires. De esta manera, el equipo sería así: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.