Boca Juniors es el nuevo campeón de la Liga Profesional

El equipo de Ibarra igualó 2 a 2 ante Independiente en La Bombonera, y como Racing perdió 2-1 ante River Plate , se quedó con el título

23 de Octubre de 2022

19:33 HsHOY

Las declaraciones de los protagonistas

Sebastián Villa

“Creo que tuvimos costancia y sobrepasamos obstaculos duros. Somos un grupo unido y hemos generado un equipo, somos una familia”.

Alan Varela

“No sabía que ganó River, no me enteré. Solo sé que salimos campeones”.

“Boca tiene mucho huevo y somos los mejores del país. Eso quedó demostrado”.

Hugo Ibarra

“La verdad que se lo merecen estos muchachos. Fue un trabajo enorme. Todo este efuerzo durante el tiempo que estoy al frente como entrenador, se lo merecen ellos, ellos han hecho todo lo que se está viviendo en este momento”.

“Nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo, dimos vuelta un resutlado y a lo utltimo se complicó con el empate. Teníamos que pensar en nosotros, se dieron los resultados. Ganó el mejor”.

19:12 HsHOY

El penal tapado por Franco Armani en Avellaneda que decretó el título de Boca Juniors

Penal De Racing

El arquero de River Plate le tapó el disparo a Jonathan Galván cuando el partido estaba 1 a 1 y en La Bombonera Boca igualaba 2-2 contra Independiente.

19:01 HsHOY

Final del partido.

Boca Juniors empató 2 a 2 ante Independiente y es el nuevo campeón de la Liga Profesional. Racing igualó 1 a 1 ante River Plate en Avellaneda y dilapidó la oportunidad de consagrarse.

El Xeneize, campeón también de la Copa de la Liga, sumó 52 puntos en el torneo. De sus últimos 16 partidos, solo perdió uno y ganó 12, un sprint final que le permitió al conjunto de La Ribera festejar este domingo. Ahora, el elenco de Hubo Ibarra tendrá dos obejtivos: la semifinal de la Copa Argentina ante Patronato y la final del trofeo de campeones que jugará contra Tigre o Racing.

18:47 HsHOY

35 minutos – Gol de Independiente

Boca 2 – 2 Independiente

De un tiro de esquina, Javier Vallejo ganó de cabeza y puso el 1 a 1 en La Bombonera. Pero, en Avellaneda, Miguel Borja gritó para River Plate e igualó las acciones por lo que con estos resultados el Xeneize se consagra campeón.

18:37 HsHOY

26 minutos – Tapada espectacular de Rossi

El arquero de Boca Juniors evitó la caída de su arco ante un remate de Juan Cazares, tras un gran desborde de Alex Vigo, y se llevó la ovación de la tribuna. El juez de línea anuló la acción por fuera de juego, pero en la repetición se vio con claridad que Vigo, cuando recibió el balón, estaba habilitado.

18:21 HsHOY

10 minutos – Boca Juniors le gana 2 a 1 a Independiente y Racing se impone 1 a 0 ante River Plate.

Con estos resultados, el equipo de Hugo Ibarra se consagra campeón de la Liga Profesional

18:16 HsHOY

5 Minutos – Gol de Boca Juniors

Boca 2 – 1 Independiente

Sebastián Villa ejecutó un tiro libre desde el sector izquierdo del ataque del Xeneize y, cuando todos esperaban el centro, apuntó al arco y clavó la pelota en el ángulo para desatar lña fiesta en La Bombonera.

Con este triunfo 2 a 1, el Xeneize se consagra campeón de la Liga Profesional, sin importar el resultado de Racing.

18:11 HsHOY

Arrancó el segundo tiempo. Boca Juniors e Independiente igualan 1-1

Juan Ramírez fue reemplazado por Sebastián Villa

17:53 HsHOY

Final del primer tiempo

Boca Juniors e Independiente están 1-1. Además, Racing empata 0-0 contra River Plate y con estos resultados el Xeneize es campeón de la Liga Profesional.

17:52 HsHOY

47 minutos – Independiente tuvo el segundo

*La atajada de Agustín Ross

El conjunto de Julio Falcioni armó un contragolpe perfecto que comenzó por la izquierda con Lucas Romero, quien con espacios, trasladó varios metros la pelota por el centro hasta que abrió a la derecha hacia Damián Batallini. El ex Argentino Juniors pateó exigido y Agustín Rossi tapó el tiro, pero dio el rebote al medio. Allí apareció Zambrano, para anticipar a Leandro Benegas, pero la pelota le cayó a Alex Vigo.

El lateral, en el vértice del área chica y con el arco a su merced, optó por acomodar el balón contra un palo, pero le salió al medio. Entonces apareció Rossi nuevamente, esta vez con una volada al ras del césped para salvar a su equipo y despertar la ovación del público.

17:45 HsHOY

38 minutos – Boca Juniors tuvo el segundo

Milton Álvarez se lució para evitar la caída de su arco. Fue un contragolpe del Xeneize lo que le permitió a Frank Fabra meterse en el área, juntar marcas y sacudir de zurda, pero el arquero del Rojo le ahogó el grito a puro reflejo.

17:39 HsHOY

34 minutos – Gol de Boca Juniors

Boca 1 – 1 Independiente

Pol Fernández cabeceó en el primer palo un centro de un tiro libre desde la dercha ejecutado por Óscar Romero y empató el partido. Con este resultado, y por la igualdad parcial de Racing frente a River, el Xeneize se queda con el título.

17:37 HsHOY

31 minutos – Gol de Independiente

Boca 0 – 1 Independiente

0 seconds of 22 secondsVolume 90%

Leandro Fernández cambió el penal por gol y el rojo gana 1 a 0. Además, como Racing y River Plate empatan, el título por ahora se define en una final.

17:34 HsHOY

28 minutos – Penal para Independiente

Polémica en el penal que le cobraron a Independiente ante Boca en la Bombonera: ¿hubo falta o se tiró?

El juez Darío Herrera analizó que había infracción de Luis Advíncula sobre Lucas Rodríguez y no dudó en sancionar la pena máxima que Leandro Fernández cambió por gol

23 de Octubre de 2022

* La polémica en la Bombonera: ¿hubo penal sobre Lucas Rodríguez?

17:29 HsHOY

24 minutos – Independiente tuvo la más clara del partido

Boca perdió una pelota en salida y Alex Vigo pudo avanzar por derecha para lanzar un centro pasado que Leandro Fernández le bajó a Leandro Benegas. El delantero, en el área, se arrojó al piso para definir, pero Carlos Zambrano tapó su disparo que tenía destino de gol. En el rebote, Lucas Romero definió afuera.

17:24 HsHOY

20 minutos – Ambos partidos están 0-0. Con estos resultados, Boca Juniors se consagra campeón de la Liga Profesional

17:11 HsHOY

5 minutos – Boca Juniors tuvo el primero

Gran jugada colectiva del conjunto local que terminó con Luis Vázquez pivoteando y Pol Fernández pateando de zurda en la puerta del área. Pero, el arquero Milton Álvarez mandó la pelota al tiro de esquina.

17:07 HsHOY

Con los empates parciales entre Boca Juniors e Independiente y Racing ante River Plate, el Xeneize se consagra campeón de la Liga Profesional

17:04 HsHOY

¡Arrancó el partido!

Ya juegan, Boca Juniors e Independiente

17:01 HsHOY

Los equipos ya están en el campo de juego

El recibimiento de Boca Juniors ante Independiente

Impactante recibimiento en La Bombonera. Con banderas, fuegos artificiales y globos, los hinchas de Boca recibieron a su equipo con la ilusión de conseguir el título de la Liga Profesional contra Independiente.

16:54 HsHOY

16:35 HsHOY

¡Así forma Boca Juniors!

16:20 HsHOY

¡Estos son los once que colocará Julio César Falcioni en Independiente!

Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Edgar Elizalde, Lucas Rodríguez; Damián Batallini, Lucas Romero, Iván Marcone; Leandro Fernández y Leandro Benegas. DT: Julio César Falcioni.

16:06 HsHOY

¡Así está la Bombonera a una hora del arranque!

Boca Juniors e Independiente jugarán el duelo definitorio del torneo con un marco impactante (Foto: Télam)

16:00 HsHOY

Darío Benedetto, que a pesar de su lesión viajó con el equipo a la Bombonera, habló en la previa: “Cuando sentí la molestia sabía que me había desgarrado. Vamos a hacer lo posible para retornar rápido. Le pedí a los doctores que no me pongan tiempo de nada, saben que conmigo no es así. Les dije que si me siento bien voy a estar bien. Hablamos con Marcos (Rojo) y dijimos que estaba bueno que concentremos todos para apoyar al grupo. Dependemos de nosotros, hoy se puede sacar un resultado y festejar”.

15:33 HsHOY

Los dos planteles ya están en La Boca: el plantel del Xeneize desembarcó en la Bombonera. Hugo Ibarra dará a conocer la formación luego del calentamiento.

15:23 HsHOY

Los jugadores del Rojo salen a hacer el reconocimiento del campo de juego de la Bombonera en medio de una silbatina. En el vestuario del visitante ya está todo listo para el gran partido. “Se iba a hablar mucho y se habló mucho. Nosotros puertas adentro sabemos lo que nos jugamos, cada uno sus cosas. Siempre vamos para adelante, con eso estamos muy tranquilos. Tenemos que conseguir los tres puntos”, declaró el defensor Joaquín Laso en ESPN.

15:17 HsHOY

Independiente, el juez de la definición, ya arribó a la Bombonera: Julio César Falcioni dirigirá su último partido. La nueva dirigencia evalúa opciones para ocupar el cargo de entrenador y Gustavo Quinteros (hoy en Colo Colo de Chile) es el gran candidato.

15:15 HsHOY

Rumbo a la Bombonera: el plantel de Boca Juniors deja la concentración y sube al micro para viajar al estadio. Marcos Rojo, que fue operado de los ligamentos, acompaña a la delegación.

14:59 HsHOY

El equipo arbitral encabezado por Darío Herrera arribó a la Bombonera para comandar las acciones de uno de los partidos que definirá el campeonato.

14:44 HsHOY

Boca Juniors comunicó cómo son los ingresos en la Bombonera para el duelo ante Independiente

13:44 HsHOY

Hugo Ibarra buscará su primer título como entrenador y el campeonato número 14 como parte de Boca Juniors sumando su etapa como futbolista, en los que visitó la camiseta azul y oro en 208 oportunidades.

El Negro Ibarra buscará su primer título como DT (Fotobaires)

12:40 HsHOY

Agustín Rossi cumplirá esta tarde 150 partidos en la Primera de Boca Juniors. A poco más de seis meses de que se le termine su contrato con el club, el arquero se convirtió en uno de los jugadores más importantes del campeonato para el conjunto que dirige Hugo Ibarra.

Agustín Rossi es uno de los jugadores más importantes en el equipo de Hugo Ibarra (Fotobaires)

12:04 HsHOY

Los citados por Julio César Falcioni, en lo que será su último partido en esta etapa al frente del primer equipo de Independiente.

11:02 HsHOY

El operativo de seguridad sin precedentes por la definición del título entre Boca y Racing: los violentos antecedentes que sembraron temor

Habrá 6000 agentes involucrados en la estrategia de seguridad que se planteó para evitar cualquier tipo de conflictos con las hinchadas del Xeneize y la Academia

23 de Octubre de 2022

Nunca en la historia del fútbol argentino hubo tal despliegue de seguridad en la definición de un torneo. Ni siquiera en la famosa final de la Copa Libertadores 2018 tanto la que se jugó en la Bombonera como en la frustrada del Monumental. En aquella ocasión la Ciudad había comprometido 2200 efectivos. Esta vez sumando los que trabajarán en el estadio Xeneize más los que estarán apostados en el Obelisco y en las cabeceras de estaciones de trenes y colectivos y las arterias que conducen al centro de la ciudad, sumándose los efectivos de tránsito, guardia urbana y los de las empresas privadas que tiene Boca, estamos ante la presencia de 4000 personas trabajando para que nada suceda. Pero a eso hay que sumarle lo dispuesto por Provincia de Buenos Aires: serán 2000 los uniformados que estarán distribuidos entre el Cilindro de Avellaneda y puntos estratégicos como el peaje de Dock Sud, las autopistas del Oeste, y el Puente Pueyrredón. Sí, en total serán 6000 efectivos de ambas jurisdicciones, absolutamente inédito.

10:24 HsHOY

Acá está la lista de los concentrados de Boca Juniors para el trascendental encuentro ante el Rojo. Marcos Rojo, Exequiel Zeballos y Darío Benedetto, lesionados, se sumaron a los convocados.

09:17 HsHOY

El Xeneize llega a la última jornada de la Liga Profesional 2022 con un punto de ventaja por sobre Racing Club

07:58 HsHOY

Darío Herrera será el árbitro y estará acompañado de Ezequiel Brailovsky y José Castelli como jueces de línea. Por su parte, Julio Barraza será el cuarto árbitro y el VAR estará a cargo de Leandro Rey Hilfer con Andrés Merlos como asistente (AVAR).

Darío Herrara será el árbitro de Boca Juniors-Independiente (Hernan Cortez/Getty Images)

07:22 HsHOY

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo Fernandez, Alan Varela, Óscar Romero y Sebastián Villa o Cristian Medina; Luca Langoni, Luis Vázquez. DT: Hugo Benjamín Ibarra.

Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Edgar Elizalde y Lucas Rodríguez; Damián Batallini, Lucas Romero e Iván Marcone; Leandro Fernández y Leandro Benegas. DT: Julio César Falcioni.

Frank Fabra viene de anotar uno de los dos goles del Xeneize en la victoria ante Gimnasia en La Plata (Fotobaires)

07:08 HsHOY

La transmisión del encuentro para la TV estará a cargo de ESPN Premium.

06:57 HsHOY

A qué hora juegan Boca Juniors-Independiente:

15 Perú, Colombia, Ecuador y México.

16 Paraguay, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos.

17 Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.

06:44 HsHOY

Bienvenidos a la previa del partido entre Boca Juniors e Independiente por la fecha 27 de la Liga Profesional de fútbol de Argentina 2022

Boca Juniors viene de ganarle a Gimnasia en La Plata y llega como líder a la definición de la Liga Profesional (Fotobaires)