Broma: aflojaron la rueda de la bici de un adolescente y sufrió lesiones tras caerse

El jovencito terminó con la pérdida de varias piezas dentarias y un corte en el mentón. El hecho sucedió en Belén.

8/9/2026

Una supuesta broma de mal gusto terminó con un adolescente con serias heridas en la ciudad de Belén, luego de protagonizar una violenta caída sobre el asfalto, producto de la manipulación previa de su bicicleta.

El hecho trascendió en las últimas horas y generó una fuerte alarma y repudio entre los vecinos del departamento del oeste provincial, debido a la reiteración de maniobras negligentes.

De acuerdo con las primeras informaciones, sus amigos habrían intervenido el vehículo del menor antes de que iniciara la marcha, aflojando de manera deliberada los ajustes de sujeción.

La situación derivó en el grave percance, ya que el joven habría intentado levantar la parte frontal del rodado en una maniobra de equilibrio —conocida habitualmente como “wheelie” o “willy”—. Al elevar la estructura, la rueda delantera se desprendió por completo del eje, provocando que cayera de lleno hacia adelante sin posibilidad de apoyar las manos, por lo que su rostro se estrelló contra el suelo.

Tras el violento impacto frontal, el menor debió recibir urgente asistencia médica debido a los severos traumatismos padecidos. Aparentemente, sufrió un corte profundo en la zona del mentón, donde los facultativos debieron aplicarle cuatro puntos de sutura, además de la pérdida de cuatro piezas dentarias, producto del choque directo contra la calzada.

Vecinos de la zona señalaron con preocupación que no se trataría de un hecho aislado, ya que con anterioridad se habrían advertido maniobras similares en rodados menores que no tuvieron la misma repercusión.