Calendario de ANSES: cuánto cobran los jubilados y AUH con el bono de $70.000

El organismo comenzó este martes con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los haberes aumentaron 2,11% y los jubilados que cobran la mínima reciben un bono de hasta $70.000.

8/9/2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó este martes 8 de septiembre con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones. Durante este mes, las prestaciones aumentaron un 2,11%, mientras que continúa el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas.

Cuánto cobran los jubilados en septiembre

Con la actualización, el haber mínimo jubilatorio quedó en $428.633,20. Para quienes reciben el bono completo, el ingreso mensual alcanza los $498.633,20.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $342.906,56 y, con el refuerzo, llega a $412.906,56. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez pasaron a $300.043,24 y, con el bono, alcanzan $370.043,24.

AUH: cuánto se cobra en septiembre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó en $154.031 por hijo. ANSES abona mensualmente el 80%, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga luego de la presentación de la Libreta correspondiente.

La AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $501.537, mientras que la Asignación Familiar por Hijo llega a $77.025 para el primer rango de ingresos.

Los beneficiarios de la AUH que cumplen con los requisitos también pueden acceder a la Tarjeta Alimentar. Los montos informados son de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para aquellas con dos hijos y $149.425 para familias con tres hijos o más.

Calendario de pagos de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

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Documentos terminados en 2 y 3: 23/9

Documentos terminados en 4 y 5: 24/9

Documentos terminados en 6 y 7: 25/9

Documentos terminados en 8 y 9: 28/9

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

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Asignación Por Embarazo

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Documentos terminados en 4: 16/9

Documentos terminados en 5: 17/9

Documentos terminados en 6: 18/9

Documentos terminados en 7: 21/9

Documentos terminados en 8: 22/9

Documentos terminados en 9: 23/9

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 10/9

Documentos terminados en 2 y 3: 11/9

Documentos terminados en 4 y 5: 14/9

Documentos terminados en 6 y 7: 15/9

Documentos terminados en 8 y 9: 16/9

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena del 9/9 al 9/10

Todos los documentos Segunda Quincena del 21/9 al 9/10

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 8/9

Documentos terminados en 2 y 3: 9/9

Documentos terminados en 4 y 5: 10/9

Documentos terminados en 6 y 7: 11/9

Documentos terminados en 8 y 9: 14/9

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: 8/9 al 9/10

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 22/9

Documentos terminados en 2 y 3: 23/9

Documentos terminados en 4 y 5: 24/9

Documentos terminados en 6 y 7: 25/9

Documentos terminados en 8 y 9: 28/9

Desempleo Plan 2

Todas las terminaciones de DNI del 1/10 al 9/10