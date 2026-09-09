Calendario de ANSES: cuánto cobran los jubilados y AUH con el bono de $70.000

El organismo comenzó este martes con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los haberes aumentaron 2,11% y los jubilados que cobran la mínima reciben un bono de hasta $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó este martes 8 de septiembre con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones. Durante este mes, las prestaciones aumentaron un 2,11%, mientras que continúa el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas.
Cuánto cobran los jubilados en septiembre
Con la actualización, el haber mínimo jubilatorio quedó en $428.633,20. Para quienes reciben el bono completo, el ingreso mensual alcanza los $498.633,20.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $342.906,56 y, con el refuerzo, llega a $412.906,56. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez pasaron a $300.043,24 y, con el bono, alcanzan $370.043,24.
AUH: cuánto se cobra en septiembre
La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó en $154.031 por hijo. ANSES abona mensualmente el 80%, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga luego de la presentación de la Libreta correspondiente.
La AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $501.537, mientras que la Asignación Familiar por Hijo llega a $77.025 para el primer rango de ingresos.
Los beneficiarios de la AUH que cumplen con los requisitos también pueden acceder a la Tarjeta Alimentar. Los montos informados son de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para aquellas con dos hijos y $149.425 para familias con tres hijos o más.
Calendario de pagos de septiembre
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0: 8/9
- Documentos terminados en 1: 9/9
- Documentos terminados en 2: 10/9
- Documentos terminados en 3: 11/9
- Documentos terminados en 4: 14/9
- Documentos terminados en 5: 15/9
- Documentos terminados en 6: 16/9
- Documentos terminados en 7: 17/9
- Documentos terminados en 8: 18/9
- Documentos terminados en 9: 21/9
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: 22/9
- Documentos terminados en 2 y 3: 23/9
- Documentos terminados en 4 y 5: 24/9
- Documentos terminados en 6 y 7: 25/9
- Documentos terminados en 8 y 9: 28/9
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- Documentos terminados en 0: 8/9
- Documentos terminados en 1: 9/9
- Documentos terminados en 2: 10/9
- Documentos terminados en 3: 11/9
- Documentos terminados en 4: 14/9
- Documentos terminados en 5: 15/9
- Documentos terminados en 6: 16/9
- Documentos terminados en 7: 17/9
- Documentos terminados en 8: 18/9
- Documentos terminados en 9: 21/9
Asignación Por Embarazo
- Documentos terminados en 0: 10/9
- Documentos terminados en 1: 11/9
- Documentos terminados en 2: 14/9
- Documentos terminados en 3: 15/9
- Documentos terminados en 4: 16/9
- Documentos terminados en 5: 17/9
- Documentos terminados en 6: 18/9
- Documentos terminados en 7: 21/9
- Documentos terminados en 8: 22/9
- Documentos terminados en 9: 23/9
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- Documentos terminados en 0 y 1: 10/9
- Documentos terminados en 2 y 3: 11/9
- Documentos terminados en 4 y 5: 14/9
- Documentos terminados en 6 y 7: 15/9
- Documentos terminados en 8 y 9: 16/9
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los documentos Primera Quincena del 9/9 al 9/10
- Todos los documentos Segunda Quincena del 21/9 al 9/10
Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: 8/9
- Documentos terminados en 2 y 3: 9/9
- Documentos terminados en 4 y 5: 10/9
- Documentos terminados en 6 y 7: 11/9
- Documentos terminados en 8 y 9: 14/9
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: 8/9 al 9/10
Desempleo Plan 1
- Documentos terminados en 0 y 1: 22/9
- Documentos terminados en 2 y 3: 23/9
- Documentos terminados en 4 y 5: 24/9
- Documentos terminados en 6 y 7: 25/9
- Documentos terminados en 8 y 9: 28/9
Desempleo Plan 2
- Todas las terminaciones de DNI del 1/10 al 9/10