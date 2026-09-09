El proyecto MARA presentó su Informe de Impacto Ambiental proyectando más de 2.000 puestos de trabajo

La empresa operada por Glencore formalizó la presentación del IIA ante el Ministerio de Minería de Catamarca y reportó un incremento del 66% en su dotación durante 2026.

8/9/2026

Las firmas Minera Alumbrera Limited y Minera Agua Rica LLC presentaron formalmente el Informe de Impacto Ambiental (IIA) para la etapa de explotación del proyecto MARA ante el Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca. La iniciativa, operada por la firma Glencore, contempla la integración del yacimiento Agua Rica con la infraestructura operativa e industrial de Alumbrera.

El informe detalla el relevamiento socioambiental de la zona de influencia, junto a los planes de mitigación, gestión responsable de recursos y monitoreo permanente previstos para la fase operativa y de cierre.

Datos clave de empleo e inversión:

Crecimiento de plantilla: Durante 2026 el proyecto incrementó su personal en un 66,3%, pasando de 1.109 trabajadores en enero a 1.844 en agosto (735 nuevos empleos, de los cuales 575 corresponden a trabajadores catamarqueños).

Durante 2026 el proyecto incrementó su personal en un 66,3%, pasando de 1.109 trabajadores en enero a 1.844 en agosto (735 nuevos empleos, de los cuales 575 corresponden a trabajadores catamarqueños). Mano de obra provincial: El 80,5% del total del personal en sitio es de origen catamarqueño (1.484 trabajadores).

El 80,5% del total del personal en sitio es de origen catamarqueño (1.484 trabajadores). Proyección y RIGI: Tras solicitar la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) con un desembolso estimado de US$ 4.500 millones, se prevé superar los 2.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción, priorizando proveedores locales.