Brutal ataque a un taxista en Córdoba: simularon ser pasajeros y le desfiguraron la cara con una botella

Ocurrió el lunes en el barrio Bella Vista. El conductor recibió 13 puntos en el rostro y 5 en el brazo

2 May, 2023

La ciudad de Córdoba fue protagonista de un violento hecho de inseguridad en la madrugada de ayer. Alrededor de las 5 de la mañana, un taxista de 49 años fue brutalmente atacado por un hombre y una mujer que fingieron ser pasajeros para asaltarlo y robarle sus pertenencias. Antes de bajarse del vehículo, le cortaron la cara y el brazo con una botella de vidrio rota.

Todo comenzó en la calle Julio Roca al 1100, en el barrio Observatorio, cuando una pareja se subió al taxi y le indicó al conductor que se dirigiera al barrio Bella Vista. Luego de hacer varias cuadras, le pidieron que frenara su auto. “Se baja la mujer, dobla en la esquina, no pude ver a dónde entró. Se queda el hombre adentro, y habremos estado 10 minutos parados. Yo entré en sospechas, miraba los espejos, y él chiflaba, le decía que se apure”, relató la víctima en diálogo con Canal 12 de Córdoba.

“En un momento giro para ver mi espejo de la izquierda y veo que el hombre se me lanza encima con la botella”, explicó el taxista, identificado como Sergio G., de acuerdo al citado medio.

En ese momento, el conductor intentó defenderse, por lo que comenzó un forcejeo dentro del taxi con el atacante. “Pongo primera, arranco fuerte, no pude doblar porque se me iba el auto. Clavé los frenos fuerte, se me reventaron”, siguió.

Con el movimiento, el delincuente se inclinó hacia adelante y logró robarle el celular que estaba pegado en el parabrisas. “Saca el teléfono, y cuando arranco el auto se vuelve a ir para atrás, sale para afuera y yo logro salir de la situación”, contó.

Tras la agresión, el conductor se dirigió a una comisaria de la zona, en la que recibió asistencia debido a las heridas que presentaba. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Misericordia, donde recibió un total de trece puntos en el rostro y cinco en uno de sus brazos. “Estaba bañado en sangre”, sostuvo.

“No podés trabajar tranquilo, pero ya cuando te pasa a vos, ¿cómo hacés? Es difícil. Ojalá se me quite esta sensación, tengo tres hijos y les tengo que dar de comer. Espero que pase”, indicó.

De acuerdo a información de Télam, horas más tarde los dos atacantes fueron identificados como Rodrigo Avellaneda (33) y Nibuca Cáceres (49), quien ya contaba con antecedentes delictivos. Ambos quedaron detenidos e imputados por los delitos de “robo y lesiones graves”. La investigación del caso está a cargo del fiscal José Bringas, de la fiscalía de Distrito 1, Turno 6, detallaron fuentes policiales.

“Yo personalmente antes de prender el reloj les pregunto a los pasajeros a dónde van. Me entró la duda cuando arrancamos, pero ya estaban arriba del auto, ya estaban en camino. Me enteré que los detuvieron, espero que estén un tiempo así, para que no sigan haciendo daño”, manifestó Sergio.

Otro asalto a un taxista

El pasado viernes 21 de abril otro ataque a un taxista se registró en cercanías al Jockey Club de Córdoba, cuando, en medio de un intento de robo, el conductor recibió un tiro en la cabeza. Si bien recibió heridas, afortunadamente la bala lo rozó.

El asalto se produjo en la esquina de las calles Amenábar y Valparaíso, en barrio Jardín. “Lo había tomado en el centro y le estaba pagando. Me dio el vuelto, sentí que dijo ‘nos van a robar’ y le pegaron un tiro”, contó Sandra, la pasajera que estuvo presente al momento de la agresión, según informó Canal 12.