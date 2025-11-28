Caputo afirma que el tipo de cambio no está atrasado y cita cifras récord de exportación

l ministro de Economía rebatió las críticas sobre el «dólar barato» al destacar que las exportaciones alcanzaron niveles récord en el país.

jueves, 27 de noviembre de 2025

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las voces que cuestionan la política cambiaria actual, defendiendo con firmeza que el tipo de cambio no se encuentra «atrasado». A través de sus redes sociales, el jefe del Palacio de Hacienda utilizó un argumento contundente para respaldar su postura: el aumento récord en las cantidades exportadas.

El argumento del ministro

Caputo compartió un gráfico que ilustra la marcada suba de las ventas al exterior y acompañó la imagen con una frase provocadora dirigida a sus críticos: «Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’».

El ministro buscó de esta manera fijar su posición ante un nutrido grupo de economistas y referentes del sector privado que insisten en que el «dólar está barato», argumentando que esta situación actúa como una traba para el desarrollo económico y que impacta negativamente en la competitividad. Estos cuestionamientos se han visto reforzados por la reciente noticia del cierre de empresas o el reemplazo de líneas de producción locales por importaciones en los últimos meses.

El detalle detrás del récord

Si bien el posteo de Caputo destaca un incremento general de las exportaciones, el gráfico presentado no permite discriminar cuáles son los sectores específicos que están impulsando este crecimiento, ni ofrece la posibilidad de indagar sobre el perfil de las ventas.

No obstante, informes privados y las propias publicaciones del INDEC han aportado claridad sobre el origen de estas cifras. El crecimiento en las exportaciones se concentra en gran medida en aquellos sectores con claras ventajas competitivas basadas en recursos naturales, como son la energía (impulsada por la producción en Vaca Muerta) y el sector agropecuario.