Catamarca puso en marcha el Torneo Nacional de Abogados con más de 3.000 participantes de todo el país

jueves, 30 de abril de 2026

Con un acto encabezado por autoridades provinciales e institucionales, se realizó el lanzamiento oficial del Torneo Nacional de Abogados, que se desarrollará del 29 de abril al 3 de mayo en la provincia. La apertura tuvo lugar en la Casa de Campo del Colegio de Abogados de Catamarca, en un evento que combinó institucionalidad, deporte y proyección turística.

El acto contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el presidente del Colegio de Abogados de Catamarca, Rafael Santa Cruz; y el presidente del comité organizador, Luis Sánchez Ruiz, quienes brindaron las palabras de bienvenida a los más de 3.000 abogados y abogadas que llegaron desde distintos puntos del país para participar de esta nueva edición. También acompañaron la jornada la ministra de Turismo, Cultura y Deporte, Daiana Roldán; la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín; el secretario de Deportes, Guillermo Perna; el senador por Valle Viejo, Mario Gershani; y la vicepresidenta del Colegio, Dra. Susana Saadi, entre otras autoridades.

En un mensaje que puso en valor la dimensión del encuentro, el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Santa Cruz, destacó: “Este torneo es mucho más que una competencia deportiva. Es un espacio de encuentro federal que fortalece los vínculos entre colegas, jerarquiza la profesión y posiciona a Catamarca como sede de grandes eventos. Nos enorgullece recibir a miles de profesionales y mostrarles nuestra provincia, nuestra hospitalidad y nuestra capacidad organizativa”.

La competencia se desarrollará en distintos predios deportivos de la Capital, entre ellos Catamarca Rugby y Predio Villa Lobos, mientras que las instancias decisivas, semifinales y finales tendrán como escenario el Estadio Bicentenario, consolidando así un evento de alto nivel tanto en lo deportivo como en lo organizativo.

El Torneo Nacional de Abogados no solo representa un punto de encuentro para la comunidad jurídica, sino también un importante motor para la economía local, con impacto directo en los sectores hotelero, gastronómico y turístico. Catamarca, una vez más, se posiciona como anfitriona de eventos de escala nacional.