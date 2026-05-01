Sin colectivos el 1° de mayo: se suspende el transporte urbano en toda la provincia

Los choferes se adhieren al Día del Trabajador y no habrá servicio en toda la provincia. Las autoridades piden a los usuarios tomar recaudos y prever medios alternativos de movilidad.

jueves, 30 de abril de 2026

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, a través de la Secretaría de Transporte de la Provincia, informó que este viernes 1° de mayo no habrá servicio de transporte urbano de pasajeros en toda la provincia, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador.

La suspensión del servicio responde a la adhesión de los trabajadores del sector a la jornada del 1° de Mayo.

Desde la cartera provincial solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios y prever medios alternativos de movilidad.

Por otra parte, el Ministerio hizo llegar un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, especialmente a los choferes, destacando su “compromiso y la tarea fundamental que realizan cada día al servicio de la comunidad”.