Se quedó sin trabajo tras denunciar al diputado Galán por abuso sexual

Una de las denunciantes brindó su testimonio y contó detalles de los hechos que denunció, y asegura tener pruebas para respaldarse.

jueves, 30 de abril de 2026

Mientras el juez de Control de Garantías abrió la investigación jurisdiccional en contra del legislador provincial Javier Galán por dos denuncias de abuso sexual, extorsión y otros delitos, ayer una tercera mujer se presentó en fiscalía y denunció al diputado.

Asistida y acompañada por el estudio de la Dra. Barrientos, la joven mujer de quien se reservan sus datos personales, se presentó en la secretaría de la fiscalía de Violencia Familiar y de Género y denunció al diputado a quien habría conocido a través de las redes sociales cuando estaba en campaña.

Al igual que las otras dos denunciantes, la joven habría referido a los investigadores que luego de intercambiar algunos mensajes y “Me gusta” en las publicaciones con Galán, este la habría citado y concretado en el abuso sexual.

La joven no denunció antes el hecho por miedo y vergüenza, se animó ahora tras tomar conocimiento a través de los medios de comunicación que otras dos mujeres habrían vivido lo mismo que ella a manos del legislador provincial.

Ayer, la primera en denunciar por abuso sexual al diputado provincial Javier Galán, brindó su testimonio al programa Telediario y aseguró haber sido engañada y forzada a mantener un encuentro en contra de su voluntad.

Sin trabajo

Luego de contactarse con la abogada Silvia Barrientos y animarse denunciar el supuesto abuso sexual, la mujer quedó sin trabajo.

Así fue confirmado a este diario por allegados a la mujer, quienes comentaron que apenas ella se retiró de la fiscalía tras realizar la denuncia en contra de Galán, su empleador la habría llamado a su teléfono celular para decirle que se había quedado sin trabajo.

La mujer se desempeñaba como empleada de comercio en un local del centro de la ciudad.

Si bien, no se conoció de forma oficial que la causa de despido haya sido la denuncia en contra del diputado, sus allegados indicaron que la persona que la llamó para decirle que ya no tenía trabajo le habría manifestado que sabía que fue a radicar la denuncia en contra del legislador provincial.

En trámite

Por otra parte, voceros judiciales informaron que tras darle curso a la denuncia la misma será en breve girada al juzgado de Garantías para que se acumule en el expediente que consta ya con las otras dos acusaciones también por abuso sexual.