Catamarca se sumó a la marcha mundial por la Marihuana: «Seguimos en la lucha»

La ciudad Capital se sumó a las otras 20 de todo el país en la marcha de este sábado. Reclaman por el cannabis recreativo.sábado, 3 de mayo de 2025

Este sábado 3 de mayo se llevó a cabo una nueva marcha en Catamarca por la Marihuana. El epicentro fue el Parque Adán Quiroga, en Capital. Nuestra provincia se sumó a otros 20 lugares que a lo largo de todo el país también marcharon en reclamo de una nueva Ley.

Gabriela Vargas, representante del movimiento cannábico Manuel Belgrano, dialogó con El Esquiú Play y remarcó los puntos claves de la pelea que llevan hace años en la sociedad.

Desde el lado medicinal, la representante explicó que la planta posee varios beneficios: «Es una planta que nos sana y que nos cura, nos cura el cuerpo, que nos sirve para una cantidad de enfermedades como paliativas para las quimioterapias en el cáncer, para la diabetes, para la hipertensión, para los dolores».

Hubo música presente en la convocatoria.

Sin embargo, también destaca que parte del objetivo de las marchas es visibilizar y seguir reclamando por el cannabis como uso recreativo. «Por el derecho de todos a elegir su propia medicación y sus propias formas de esparcimiento, que es una planta que no daña, no daña el cerebro, no daña nada, es decir, se ha hecho un mito y, bueno, hoy estamos, seguimos en la lucha como todo el país y todo el mundo«, comentó.

Acompañaron la marcha grupos musicales que a través del arte expresaron el enojo y el descontento ante la situación. También hubo emprendedores.