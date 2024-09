Celebraciones por el Día del Empleado de Comercio

Pese al cambio de fecha, los festejos serán por una semana y el feriado se implementará el lunes 30 de septiembre. Ese día la mayoría de los comercios de la ciudad permanecerán con las persianas bajas.

viernes, 13 de septiembre de 2024

El Centro Empleados de Comercio de Catamarca, hizo extensiva la invitación a la familia mercantil, a sumarse a las actividades por el Día del Empleado de Comercio, que se celebra cada 26 de septiembre conforme a la Ley 26.541.

Este año, mediante acuerdo, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) oficializó el traslado de dicho día para el lunes 30 de septiembre.

El lunes 30 los empleados mercantiles tendrán la opción de prestar o no servicios laborales durante la jornada, con todos los efectos y alcances de la mencionada Ley, que asimila dicha conmemoración a los feriados nacionales. Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%.

Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará. Por ello, en materia de salario se deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes, no pudiéndose otorgar el día en cuestión como franco compensatorio del descanso semanal.

Las actividades se realizarán del 23 al 30 de septiembre en la sede del sindicato en calle San Martín N°172, de acuerdo a la siguiente programación:

Juegos de Salón en la Sede del Gremio a las 21:30 horas

Lunes 23/09: Campeonato de CHIN – CHON

Martes 24/09: Campeonato de RUMY

Miércoles 25/09: Campeonato de TRUCO (Por pareja)

Jueves 26/09: Campeonato de SAPO POR PAREJA

Viernes 27/9: Finales Juegos de Salón y entrega de premios.

Otras actividades

Jueves 26/09: 08 Hs. Reinauguración Nueva Farmacia Sindical “2 de Febrero”

El lunes 30, Día del Empleado de Comercio, las actividades serán:

10:30 Hs. Responso y ofrenda para los socios fallecidos en el Mausoleo del Cementerio Municipal.

11:30 Hs. Donación de alimentos no perecederos al Oratorio del Divino Niño que conduce la Hermana Gimena.

13:00 Hs. Almuerzo en el Predio “26 de Septiembre” de San Antonio-F.M.E.

Entradas

Para Socios y su grupo familiar: Totalmente GRATIS.

Para Empleados de Comercio que No son Afiliados: la tarjeta tendrá un valor de $20.000.- para él y para cada uno de su grupo familiar.

Requisitos: presentar último recibo de sueldo, carnet de socio y justificar su grupo familiar en ambos casos.

Retirar las tarjetas en la sede de la institución de lunes a viernes de 9 a 13 y de 18 a 22 Hs hasta el día Viernes 27 de septiembre de 2024. Sin excepción.